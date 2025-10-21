Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max жалуются на сбой в работе печки после обновления

21 октября 2025, 12:16

Фото: iStock/DarthArt

Обладатели кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max массово сообщают о проблемах с отоплением — печка перестала подавать тёплый воздух со стороны водителя. Водители обсуждают неисправность на форумах и связывают её с недавним программным обновлением.