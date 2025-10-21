Владельцы Chery Tiggo 7 Pro Max жалуются на сбой в работе печки после обновления
Обладатели кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max массово сообщают о проблемах с отоплением — печка перестала подавать тёплый воздух со стороны водителя. Водители обсуждают неисправность на форумах и связывают её с недавним программным обновлением.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, многие владельцы обращаются к дилерам, однако официальные представители марки, по словам автомобилистов, пока не предлагают чёткого решения.
Некоторые пытаются устранить проблему самостоятельно: проводят адаптацию заслонок климатической системы или переподключают фишки — иногда это помогает, но эффект часто оказывается кратковременным. Другим удаётся восстановить работу печки после повторной прошивки у дилера, а часть машин уже попала под гарантийную замену заслонок.
Читайте также: