Автоэксперт Баканов предупредил об опасности езды летом на зимней резине
Перед началом летнего сезона следует обязательно поменять зимнюю резину на летнюю. Об этом в разговоре с «Татар-информ» заявил автоэксперт Петр Баканов.
«У вас увеличивается тормозной путь, ухудшается управляемость», — пояснил Баканов.
По словам автоэксперта, зимняя резина более мягкая по сравнению с летней. Баканов подчеркнул, что она быстрее нагревается и стирается на асфальте в жаркую погоду.
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