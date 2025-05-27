Перечислены главные ошибки при покупке первого автомобиля

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Эксперты сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей «СберАвто» назвали «Известиям» самые частые ошибки при покупке первого автомобиля.
«При выборе автомобиля новички часто ориентируются на дизайн, стоимость и пробег авто, забывая о важности систем активной и пассивной безопасности. В результате можно, например, приобрести машину с отключенными или не отремонтированными после ДТП подушками безопасности», — рассказали специалисты.
Они посоветовали водителям-новичкам выбирать машину с ассистентом удержания в полосе и мониторингом слепых зон.
Также начинающие водители часто покупают автомобили с избыточной мощностью или габаритами. По словам экспертов, на крупной машине тяжелее парковаться, а автомобилем с высокой мощностью сложнее управлять.
Согласно опросу центра аналитики и исследований МТС AdTech, 80% россиян, планирующих покупку машины, рассматривают подержанный автомобиль, пишет «Газета.Ru».
«На вопрос «есть ли у вас автомобиль», положительно ответили 39% респондентов. 28% планируют приобретать машину, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке. Каждый третий участник опроса не планирует приобретать и не имеет машины на данный момент», — говорится в материале.
Отмечается, что 68% респондентов будут покупать автомобиль с пробегом из-за более низкой стоимости по сравнению с новым, а 22% хотят марки, которые ушли из РФ.
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