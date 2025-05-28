Автоэксперт раскрыл, какие автобренды первыми вернутся в Россию
Автоэксперт Субботин: корейские автопроизводители первыми вернутся в Россию
Первыми на российский рынок вернутся и снова начнут собирать в России машины корейские автопроизводители, убеждён автоэксперт Вячеслав Субботин.
«Первыми придут, конечно, корейские компании. Корейцы – очень ловкие и быстро принимающие решения предприниматели. И у них тут (в России – прим. ред.) есть заводы, которые они просто пока приостановили. Поэтому они быстрее всех и вернутся», – отметил эксперт в беседе с изданием «Татар-информ».Субботин подчеркнул, что корейские автопроизводители, как и другие автобренды, вернулся в Россию сразу же после окончания политических потрясений.
Ранее российский изобретатель сделал неожиданное заявление. Мужчина утверждает, что именно он является автором знаменитого логотипа Toyota. Подробнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».