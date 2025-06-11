Автоэксперт Баканов советует покупать подержанные авто напрямую у владельцев
Автоэксперт Петр Баканов предостерег от покупки б/у авто в автосалонах
Автоэксперт Петр Баканов советует автолюбителям покупать подержанные автомобили напрямую у владельцев, а не в автосалонах. По его мнению, автосалоны – это «перекупы» с наценкой.
«Самый лучший вариант – купить машину у частника, который владел этим автомобилем. Он расскажет вам всю историю владения», — говорит Баканов.В беседе с «Татар-информ» эксперт подчеркивает, что частный собственник заинтересован в продаже и может предоставить больше информации об автомобиле, чем автосалон.
«При прочих равных лучше взять машину у хозяина автомобиля», — резюмировал он.