Стало известно, какие квартиры в Москве для аренды выбирают разные поколения

11 июня 2025, 16:34

«Известия»: зумеры готовы тратить на аренду квартиры порядка 48,1 тыс. рублей

Фото: iStock/fizkes

Зумеры (поколение Z) в среднем тратят на аренду квартиры 48,1 тыс. рублей, а миллениалы (1981–1996 годы рождения) – 55,5 тыс. рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование Яндекс Аренды и «Золотого Яблока».







«Зумеры составляют 62,2% долгосрочных арендаторов в столице, в то время как миллениалы занимают 34,4%, а представители поколения X — лишь 3,4%. Чаще всего поколение Z выбирает однокомнатные квартиры, аренда которых составляет в среднем 43,1 тыс. рублей, тогда как миллениалы предпочитают двухкомнатные варианты по цене 60 тыс. рублей», — говорится в материале.

«При этом 36% тратят на аренду квартиры от 20 до 30% семейного бюджета, а каждый четвертый — от 10 до 20%. Меньше 10% дохода семьи уходит на аренду у 17% опрошенных, еще 12% признались, что тратят на аренду квартиры от 30 до 40% дохода семьи», — приводит издание полученные данные.