Стало известно, какие квартиры в Москве для аренды выбирают разные поколения
«Известия»: зумеры готовы тратить на аренду квартиры порядка 48,1 тыс. рублей
Зумеры (поколение Z) в среднем тратят на аренду квартиры 48,1 тыс. рублей, а миллениалы (1981–1996 годы рождения) – 55,5 тыс. рублей. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование Яндекс Аренды и «Золотого Яблока».
«Зумеры составляют 62,2% долгосрочных арендаторов в столице, в то время как миллениалы занимают 34,4%, а представители поколения X — лишь 3,4%. Чаще всего поколение Z выбирает однокомнатные квартиры, аренда которых составляет в среднем 43,1 тыс. рублей, тогда как миллениалы предпочитают двухкомнатные варианты по цене 60 тыс. рублей», — говорится в материале.
При этом отмечается, что 50% опрошенных зумеров хотят заселяться с животными, а для 37% важен стильный интерьер, когда как представителей поколения X больше волнует наличие балкона или лоджии.
В свою очередь «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса Level Group пишет, что каждый четвертый опрошенный россиянин, находящийся в браке (26%), проживает на съемной квартире.
«При этом 36% тратят на аренду квартиры от 20 до 30% семейного бюджета, а каждый четвертый — от 10 до 20%. Меньше 10% дохода семьи уходит на аренду у 17% опрошенных, еще 12% признались, что тратят на аренду квартиры от 30 до 40% дохода семьи», — приводит издание полученные данные.
Также добавляется, что 12% супружеских пар ждут выдачи ключей от собственного жилья, а 30% планируют покупку квартиры в будущем за наличные или в ипотеку.