Садоводам назвали лучшее время для пересадки клубники
Эксперт Чаплин: клубнику лучше пересаживать в конце лета или начале осени
Конец лета и начало осени являются лучшим периодом для пересадки клубники. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Клубника — культура благодарная, но требующая внимания. Правильная пересадка — залог здоровья куста и обильного плодоношения. Лучше делать это в конце лета–начале осени, когда спадает жара. Однако, например, в Подмосковье это период с середины августа до середины сентября», — уточнил Чаплин в беседе с «Известиями».
Он подчеркнул, что сначала необходимо подготовить место для пересадки. Для этого необходимо выбрать солнечное и безветренное место, почва должна быть рыхлой и плодородной, в нее также необходимо внести органические удобрения.
Подкармливать клубнику стоит после схода снега и после сбора урожая. Кроме того, Чаплин добавил, что грядки с клубникой важно регулярно полоть и рыхлить землю, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.