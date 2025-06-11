Садоводам назвали лучшее время для пересадки клубники

11 июня 2025, 17:03

Эксперт Чаплин: клубнику лучше пересаживать в конце лета или начале осени

Фото: iStock/romiri

Конец лета и начало осени являются лучшим периодом для пересадки клубники. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.







«Клубника — культура благодарная, но требующая внимания. Правильная пересадка — залог здоровья куста и обильного плодоношения. Лучше делать это в конце лета–начале осени, когда спадает жара. Однако, например, в Подмосковье это период с середины августа до середины сентября», — уточнил Чаплин в беседе с «Известиями».