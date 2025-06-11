RT выяснил, что происходит за закрытыми дверями бизнес-клубов

11 июня 2025, 17:45

Членские взносы в бизнес-клубах начинаются от одного млн рублей

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Российские предприниматели объединяются в закрытых бизнес-клубах, в которых есть свои традиции и правила. Кто может вступить в элитный клуб с сколько стоит членство, выяснили журналисты RT.





По данным издания, у бизнес-клубов существует разная тематика и принципы объединения. Есть клубы для женщин, площадки для ресейлеров и собрания для представителей малого бизнеса. Однако все клубы объединяет их закрытость, а чтобы попасть туда, недостаточно быть предпринимателем.





«Практически все современные бизнес-клубы — закрытого типа. Это сделано для безопасности самих участников. У нас проверка безопасности строгая», — рассказала в беседе с RT директор по маркетингу Club 500 Дарья Титкова.