RT выяснил, что происходит за закрытыми дверями бизнес-клубов
Членские взносы в бизнес-клубах начинаются от одного млн рублей
Российские предприниматели объединяются в закрытых бизнес-клубах, в которых есть свои традиции и правила. Кто может вступить в элитный клуб с сколько стоит членство, выяснили журналисты RT.
По данным издания, у бизнес-клубов существует разная тематика и принципы объединения. Есть клубы для женщин, площадки для ресейлеров и собрания для представителей малого бизнеса. Однако все клубы объединяет их закрытость, а чтобы попасть туда, недостаточно быть предпринимателем.
«Практически все современные бизнес-клубы — закрытого типа. Это сделано для безопасности самих участников. У нас проверка безопасности строгая», — рассказала в беседе с RT директор по маркетингу Club 500 Дарья Титкова.
Она отметила, что в Club 500 царит доверительная атмосфера, там нет мошенников и обмана. Чтобы попасть в клуб, претенденту придется пройти внутреннюю проверку, где будут оценивать годовой оборот его компании. Титкова уточнила, что для вступления в Club 500 минимальный порог составляет 100 млн рублей в год.
Кроме того, участники клуба вносят членские взносы от 1 млн рублей. Тем не менее бизнесмена могут исключить, если другие сочтут его «токсичным» и будут жаловаться.
В бизнес-клубах бывает как 50 участников, так и несколько тысяч. Они могут посещать различные закрытые мероприятия, в том числе досуговые. Даже на отдыхе предприниматели не прекращают обсуждать проблемы бизнеса, заключать сделки и создавать новые бизнес-проекты.