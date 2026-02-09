Автоэксперт Балабас призвал не пугаться стуков и поскрипываний в машине зимой
Стуки и скрипы при вождении в холодный сезон чаще всего возникают из-за наледи, образовавшейся в щелях и пустотах между элементами кузова и не несут опасности. Об этом рассказал автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас.
По его словам, обычный автолюбитель не всегда сможет что-то понять по стукам и скрипам в автомобиле, тем более что их далеко не всегда можно трактовать однозначно.
«Поэтому обращать внимание на посторонние шумы при вождении в зимних условиях не стоит. Беспокоиться нужно, только если они совсем уж громкие и раньше их никогда не было слышно, ни зимой, ни летом», — сказал Балабас Общественной Службе Новостей.
Он уточнил, что многие звуки в машине могут появляться из-за холода. Однако они редко означают серьезную поломку, из-за которой необходимо экстренно прерывать поездку и направиться в автосервис. Чаще всего неприятные постукивания и скрипы не влияют на безопасность движения, отметил эксперт.
Так, непонятных шумов при зимнем вождении может быть довольно много, добавил Балас. Он посоветовал не гонять по кочкам и давать двигателю и коробке достаточно времени на прогревание.