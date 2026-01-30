Россиянам рассказали, как часто надо мыть и обрабатывать машину зимой
Автоэксперт Попов: зимой мыть автомобиль необходимо раз в две-три недели
При ежедневной эксплуатации в зимний период нужно мыть автомобиль раз в две-три недели. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
По словам эксперта, после мойки необходимо обработать кузов автомобиля воском, поскольку это поможет защитить его от действия реагентов.
«Песок дробит лакокрасочное покрытие, а потом в образовавшиеся микротрещины проникают хлориды, которые вместе с кислородом, с воздухом создают среду для образования гидроксида — ржавчины», — отметил Попов в разговоре с RT.
Он также посоветовал во время мойки зимой включить печку в салоне на полную мощность, чтобы машина не замерзла. Так, по его словам, горячий воздух будет выдавливать воду, которая попадает в уплотнитель. Кроме того, эксперт порекомендовал перед наступлением зимы обработать резинки специальной силиконовой смазкой, чтобы они не смерзались.