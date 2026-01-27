Автоэксперт Кадаков дал совет по вождению в снегопад
Во время снегопада водителям стоит выбирать такую скорость, чтобы оставался запас времени на реакцию в любой внезапной ситуации. Такой совет дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По его словам, ориентироваться нужно на простое правило: если обзор недостаточный, движение следует замедлить вплоть до остановки, пишет «Татар-информ». Кадаков напомнил, что на заснеженной дороге тормозной путь заметно увеличивается, поэтому этот фактор важно заранее учитывать.
Он также отметил, что в сложных погодных условиях полезно время от времени слегка притормаживать. Это поможет понять, насколько уверенно автомобиль держится на покрытии.
Эксперт подчеркнул, что в такую погоду важно думать не только о своих действиях, но и о поведении остальных участников движения. Из‑за плохой видимости другие водители могут не заметить машину. Сам он предпочитает ехать с расчетом на то, что кто-то может допустить ошибку и задеть автомобиль.
Кроме того, Кадаков порекомендовал регулярно проверять и поддерживать в чистоте фары, стекла и зеркала, а при необходимости сразу очищать их от снега и грязи.
