Автоэксперт Кадаков дал совет по вождению в снегопад

27 января 2026, 17:47

В снегопад нужно ехать со скоростью, достаточной для реакции на любую ситуацию

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Во время снегопада водителям стоит выбирать такую скорость, чтобы оставался запас времени на реакцию в любой внезапной ситуации. Такой совет дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.