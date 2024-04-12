Автоэксперт Балабас раскрыл, как правильно собирать автоаптечку

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Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рекомендовал собирать автомобильную аптечку также, как туристическую.
При этом, по его словам, в такой аптечке нужны не самые дорогие, а самые необходимые препараты.
Он добавил, что не стоит ограничивать аптечку габаритами.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.
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«Аптечку для автомобиля надо собирать как туристическую. Автомобильная аптечка от туристической вообще ничем не отличается кроме того, что может быть ещё более эффективной и более расширенной, потому что турист экономит всякие граммы в рюкзаке, а у автомобиля такой проблемы нет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Балабас.
Он добавил, что не стоит ограничивать аптечку габаритами.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.
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Мелисса Тимофеева