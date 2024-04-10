Озвучен способ оспорить несправедливый штраф ГИБДД

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что полученный несправедливый штраф ГИБДД можно оспорить, обратившись, например, в соответствующий орган.
Он также отметил, что можно запросить доказательства у инстанции вашей вины и попытаться доказать, что нарушения не было.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Пётр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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«У вас на это есть 10 дней с момента получения постановления. Есть сайт Госуслуг или «письма счастья», которые нужно отслеживать. Бывает, если не получили «письмо счастья» по почте и не заметили его, то оно будет считаться полученным. Вы можете обратиться в орган, который выписал постановление, чтобы они показали фотофиксацию нарушения и любой материал, который подтверждает вашу вину», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Пётр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.
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Мелисса Тимофеева