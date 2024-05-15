Автоэксперт Борисов заявил об опасности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

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Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что крен автомобиля на одну из сторон может быть очень опасен и привести к ДТП.
Одной из причин этого могут быть изношенные амортизаторы.
Также к признакам износа амортизаторов он отнёс раскачивание автомобиля при торможении или ускорении, стук и дребезжание при езде, а также течь масляной жидкости.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков комментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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«Среди признаков износа и выхода из строя амортизаторов автомобиля можно назвать, например, повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Борисов.
Также к признакам износа амортизаторов он отнёс раскачивание автомобиля при торможении или ускорении, стук и дребезжание при езде, а также течь масляной жидкости.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков комментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Мелисса Тимофеева