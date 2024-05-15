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Автоэксперт Борисов заявил об опасности внезапного крена автомобиля на одну из сторон

15 мая 2024, 18:28
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов заявил, что крен автомобиля на одну из сторон может быть очень опасен и привести к ДТП.
Одной из причин этого могут быть изношенные амортизаторы.

«Среди признаков износа и выхода из строя амортизаторов автомобиля можно назвать, например, повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Борисов.



Также к признакам износа амортизаторов он отнёс раскачивание автомобиля при торможении или ускорении, стук и дребезжание при езде, а также течь масляной жидкости.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков комментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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#аварии
#авто
#безопасность
Подростков пригласили на тематическую смену центров «Авангард» и «Орлёнок»
15 мая 2024, 18:29

Фото: пресс-служба АНО «Авангард»

В этом году снова будет дан старт смене, которую организуют центр «Авангард» и Всероссийский детский центр «Орлёнок». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Авангард».
«Попасть на тематическую смену можно, если тебе 14-16 лет; у тебя есть портфолио с достижениями в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности за 2022-2024 годы; ты можешь создать видеовизитку «Самопрезентация»; ты хочешь обучаться по одной из пяти военных специальностей в течение 21 дня; ты хочешь провести незабываемое время на море с командой «А», – говорится в сообщении.
По словам организаторов, программа направлена на развитие подростка в сфере военных специальностей или их аналогов на государственной гражданской службе через углублённое знакомство со спецификой профессий.
«Участники пройдут четыре этапа: «Путь к цели: где всё начинается», «Планирование успеха», «От стратегии к действию» и «Посмотрим на результат». Под руководством профессиональных наставников они смогут сформулировать личную профессиональную траекторию развития, определить персональные цели и получить подробные инструкции по дальнейшим действиям для поступления в высшие военные или гражданские учебные заведения», – пояснили организаторы.
По итогам смены каждый участник получит сертификат о прохождении программы, а самые активные и инициативные – грамоты и дипломы.

Подробные условия конкурса можно найти по ссылке.

По другой ссылке прописаны основные даты смены, критерии отбора и правила работы с системой АИС «Путёвка Орлёнок».


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#лагерь
#подмосковье
#московская область
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Многодетной семье из Казахстана отменили решение о депортации
15 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/Andrei310

Многодетной семье Морозовых из Казахстана отменили решение о департации.
Об этом пишет RT. Как сообщила 19-летняя Карина, о судебном решении семья узнала от адвоката и из новостей. При этом сотрудники ведомств с ними пока ещё не связывались.

В настоящее время Карина, ее мама и один из братьев находятся в центре временного содержания для иностранных граждан.

Отмечается, что Морозовы семь лет жили в Екатеринбурге. В 2024 году семья должна была собрать документы для получения ВНЖ, но их не оповестили, что нужна карта мигранта. Позднее началось разбирательство, а после им вынесли приговор о депортации. Впоследствии суд вынес решение о его отмене.

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#казахстан
#россия
#депортация
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Стало известно, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой на тот свет
Священник РПЦ объяснил, может ли усопший с открытыми глазами забрать с собой
15 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/tiero

Российский священник рассказал, может ли покойник с открытыми глазами забрать с собой. Об этом сообщает агентство Кулик.
Существуют слухи о том, что если на прощании покойник лежит с открытыми глазами, то он может забрать в иной мир смотрящего на него. Священник Русской православной церкви заявил, что верить в эти слухи не следует.

По словам служителя церкви, после смерти душа человека покидает тело и переходит в состояние ожидания Страшного Суда. В этот же момент она теряет связь с телом и отправляется на небеса.

Священник подчеркнул, что душа больше озабочена предстоящим Божьим судом. При этом никакого желания забрать с собой кого-то из живых у нее нет.

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#церковь
#священник
#мир
#смерть
#рпц
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В ГД подготовили законопроект о запрещённых для водителей лекарствах
15 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/juefraphoto

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о подготовленном законопроекте о запрещённых для водителей препаратах.
По его словам, законопроект в скором времени внесут на рассмотрение.

Депутат отметил, что из-за отсутствия таких нормативных законов водителям, нарушающим правила дорожного движение из-за своего состояния после приёма некоторых препаратов удаётся избежать ответственности.

«Основанием было то, что сегодня нет официального списка таких препаратов, этот вопрос не урегулирован», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Куринный.

До этого стало известно о том, что число импортных биодобавок к пище на российском рынке оказалось в семь раз больше, чем ранее было известно по официальной статистике.

«В настоящее время участники оборота выходят из тени, и теперь мы можем оценивать их реальное количество, а также объемы импорта, производства и уже в ближайшее время сможем оценить объемы потребления добавок в России», — прокомментировал в беседе с «Известиями» руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Ранее в Минздраве сообщали, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.

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#минздрав
#производство
#правила
#законопроект
#препараты
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Жителей Подмосковья призвали не спасать птенцов-слётков
15 мая 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В столичном регионе наступает время, когда птенцы-подростки — слётки — пытаются встать на крыло, о том, что следует и, главное, чего не следует делать при встрече с такими птенцами, жителям Подмосковья рассказали в министерстве экологи и природопользования Московской области.
«К нам поступают вопросы от жителей о том, какие меры необходимо принимать, если обнаружишь на земле птенца. Скорее всего — никаких. В жизни подрастающего поколения пернатых есть период, когда они учатся летать, а в гнезде крыльями не помашешь, поэтому большинство слётков рано или поздно оказываются на земле или на ветвях рядом с гнездом. Так что это совершенно нормальная ситуация, при которой в большинстве случаев птицам помогать не нужно», — сказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Специалисты отмечают, что родители-птицы не бросают слётков на произвол судьбы, они оберегают и подкармливают их. И даже если рядом с птенцом не видно его взрослой родни, не значит, что он в опасности. Скорее всего, родители полетели за кормом и скоро вернутся.

В министерстве подчеркнули, что люди без специального образования вряд ли справятся с выкармливание птенца. Кроме того, если юную птицу изъять из естественной среды, вернуть её обратно, скорее всего, не получится.

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#птицы
#животные
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
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В Балашихе состоялся семинар на тему техобслуживания газового оборудования МКД
15 мая 2024, 17:30

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

ГУСТ Московской области провел большой семинар по вопросам технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В мероприятии приняли участие свыше 450 представителей органов местного самоуправления, руководителей управляющих и специализированных организаций со всего региона.

«Чаще всего причиной чрезвычайных происшествий являются нарушения, которые допускают сами жители многоквартирных домов. Однако специализированные и управляющие организации также должны работать с максимальной ответственностью. Сейчас единой специализированной организацией, которая контролирует содержание и общедомового, и квартирного оборудования в регионе, является АО «Мособлгаз». Управляющие организации отвечают за газовое оборудлвание. Они должны заключать договор на диагностику и техобслуживание, проводить регулярные осмотры, чистить вентканалы и дымоходы, красить фасадные газопроводы в местах шелушения и коррозии», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо выступлений специалистов, участники посмотрели обучающий видеофильм, в котором подробно разобраны все этапы техобслуживания газового оборудования — от способов информирования о проведении ТО до алгоритма осмотров.

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#подмосковье
#мособлгаз
#договор
#жители
#нарушения
#густ мо
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В Одинцове построят жилой высотный дом с трёхэтажной подземной парковкой
15 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора

Разноуровневый жилой дом комфорт-класса на 718 квартир с высотностью от 18 до 26 этажей и подземной парковкой начали строить на улице Маковского в Одинцове, извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В доме общей площадью 36 тысяч квадратных метров помимо 718 квартир будет находится детский развивающий центр, а также магазины, ресторан, кофейня, салон красоты и фитнес-центр — под эти нужды будут отданы первые этажи. Кроме того, проектом предусмотрен трёхэтажный подземный паркинг, рассчитанный на 262 машины», — говорится в сообщении.
На придомовой территории обустроят спортивную и детскую площадки, а также зоны для отдыха и занятия йогой, кроме того, во дворе будет парковка на 70 автомобилей.

Работы ведутся в рамках строительства третьей очереди жилого комплекса «Союзный». Сдать дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.

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Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел современную детскую площадку в деревне Шульгино
15 мая 2024, 16:58

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов осмотрел игровую площадку, которая открылась осенью прошлого года в деревне Шульгино. Как заявил глава муниципалитета, площадка уверенно выдержала снежную зиму и продолжает радовать детей.
«Игровой городок расположен на берегу пруда и выполнен в знакомой жителям тематике «Буран». Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода. Площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», – поделился планами Иванов.
Площадь игрового городка – 450 кв. м. Объект установили в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Площадка вошла в программу благоустройства на 2023 год по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

По данным администрации муниципалитета, всего в прошлом году в городском округе по этой программе установили девять современных игровых городков.

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#одинцовский городской округ
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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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В лесах Подмосковья в этом году посадят более 620 тысяч деревьев
15 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около 620 тысяч деревьев планируют посадить в Московской области в текущем году в рамках работ по восстановлению лесов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«В текущем году планируется посадить почти 400 тысяч сосен, более 220 тысяч елей и более 1,5 тыс. дубов», — уточнил глава регионального Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве также отметили, что в мае под посадки деревьев планируется подготовить более 112 гектаров почвы, а в сентябре — ещё более десяти гектаров. Итого в Подмосковье за год новые леса появятся на площади более 120 га.

Отмечается, что к искусственному восстановлению лесов прибегают в том случае, если обеспечить естественное лесовосстановление невозможно, кроме того, деревья высаживают на участках, где деревья погибли.

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#экология
#деревья
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