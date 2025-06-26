Автоэксперт назвал способ сэкономить на платной трассе

26 июня 2025, 18:24

Автоэксперт Шкуматов: дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей в будние дни

Фото: iStock/anyaberkut

Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал о ценах на проезд по платным трассам России и раскрыл, как можно сэкономить на этом.







«Сегодня практически полностью отменены скидки на проезд по транспондеру. Таким образом, единственным способом сэкономить на трассе М-4 «Дон» является выбор дня поездки — с понедельника по четверг. В этом случае дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей. Если же ехать в пятницу, субботу или воскресенье, стоимость возрастает до 5620 рублей», — рассказал Шкуматов в беседе с RT.

«Самым важным этапом подготовки к автопутешествию является технический осмотр перед поездкой. Многие ограничиваются проверкой запаски и домкрата, но этого недостаточно. Нужно уделить внимание ключевым системам автомобиля», — рассказал эксперт.