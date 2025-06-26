Автоэксперт назвал способ сэкономить на платной трассе

Автоэксперт Шкуматов: дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей в будние дни
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Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал о ценах на проезд по платным трассам России и раскрыл, как можно сэкономить на этом.



«Сегодня практически полностью отменены скидки на проезд по транспондеру. Таким образом, единственным способом сэкономить на трассе М-4 «Дон» является выбор дня поездки — с понедельника по четверг. В этом случае дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей. Если же ехать в пятницу, субботу или воскресенье, стоимость возрастает до 5620 рублей», — рассказал Шкуматов в беседе с RT.

По его словам, такая же обстановка складывается на трассе М-12 «Восток». Поездка от Москвы до Казани в любой день недели обойдется в 5349 рублей, а от Солнечногорска до Санкт-Петербурга за проезд придется заплатить 3550 рублей в будни и 3800 рублей с пятницы по воскресенье.

Шкуматов пояснил, что стоимость проезда обусловлена высоким качеством дорог, удобством передвижения и отсутствием камер.

Тем временем продакт-менеджер бренда DELTA Дмитрий Николаев в беседе с «Известиями» отметил, что дальние поездки могут привести к техническим неисправностям, которые испортят отпуск.

«Самым важным этапом подготовки к автопутешествию является технический осмотр перед поездкой. Многие ограничиваются проверкой запаски и домкрата, но этого недостаточно. Нужно уделить внимание ключевым системам автомобиля», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что перед дальней дорогой необходимо убедиться в исправности аккумулятора, проверить тормозную систему и заменить масло при необходимости. Также стоит сделать сход-развал и проверить системы охлаждения и электрики.

Николаев напомнил об аптечке, в которой должны быть все необходимые препараты.
Элина Позднякова

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