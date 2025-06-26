Автоэксперт назвал способ сэкономить на платной трассе
Автоэксперт Шкуматов: дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей в будние дни
Автоэксперт, координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов рассказал о ценах на проезд по платным трассам России и раскрыл, как можно сэкономить на этом.
«Сегодня практически полностью отменены скидки на проезд по транспондеру. Таким образом, единственным способом сэкономить на трассе М-4 «Дон» является выбор дня поездки — с понедельника по четверг. В этом случае дорога до Краснодара обойдётся в 4610 рублей. Если же ехать в пятницу, субботу или воскресенье, стоимость возрастает до 5620 рублей», — рассказал Шкуматов в беседе с RT.
По его словам, такая же обстановка складывается на трассе М-12 «Восток». Поездка от Москвы до Казани в любой день недели обойдется в 5349 рублей, а от Солнечногорска до Санкт-Петербурга за проезд придется заплатить 3550 рублей в будни и 3800 рублей с пятницы по воскресенье.
Шкуматов пояснил, что стоимость проезда обусловлена высоким качеством дорог, удобством передвижения и отсутствием камер.
Тем временем продакт-менеджер бренда DELTA Дмитрий Николаев в беседе с «Известиями» отметил, что дальние поездки могут привести к техническим неисправностям, которые испортят отпуск.
«Самым важным этапом подготовки к автопутешествию является технический осмотр перед поездкой. Многие ограничиваются проверкой запаски и домкрата, но этого недостаточно. Нужно уделить внимание ключевым системам автомобиля», — рассказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что перед дальней дорогой необходимо убедиться в исправности аккумулятора, проверить тормозную систему и заменить масло при необходимости. Также стоит сделать сход-развал и проверить системы охлаждения и электрики.
Николаев напомнил об аптечке, в которой должны быть все необходимые препараты.