Россиянам назвали порядок действий в случае частичного затопления автомобиля
Автоэксперт Кадаков: при затоплении автомобиля важно избежать гидроудара
При затоплении автомобиля необходимо убедиться, что вода не попала в электрическую часть или во впускной тракт во избежание гидроудара во время запуска двигателя. Об этом предупредил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.
«Если уж машину затопило, причём прилично, когда вода относительно асфальта поднялась на полметра и выше, то не каждый двигатель автомобиля можно запускать. Поэтому надо либо дождаться, когда вода уйдёт, либо отбуксировать в безопасное место», — пояснил Кадаков в беседе с RT.
Он также призвал убедиться, что вода не попала в электрическую часть или во впускной тракт во избежание гидроудара во время запуска двигателя. В случае затопления автомобиля по пороги, его надо высушить и проветрить, чтобы в дальнейшем в салоне не появился неприятный запах, заключил эксперт.
В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «Москве 24», что во время дождя необходимо двигаться на автомобиле с невысокой скоростью и стараться объезжать лужи.
«Видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с такой непростой ситуацией поможет полный привод или опыт водителя», — пояснил эксперт.
Кроме того, необходимо держать дистанцию, избегать колеи на дороге и тщательно следить за стеклами и зеркалами машины, где может образовываться водный камень, что может сильно снизить видимость во время движения.