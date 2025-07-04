Россиянам назвали порядок действий в случае частичного затопления автомобиля

04 июля 2025, 17:12

Автоэксперт Кадаков: при затоплении автомобиля важно избежать гидроудара

Фото: iStock/Marcin Kilarski

При затоплении автомобиля необходимо убедиться, что вода не попала в электрическую часть или во впускной тракт во избежание гидроудара во время запуска двигателя. Об этом предупредил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.







«Если уж машину затопило, причём прилично, когда вода относительно асфальта поднялась на полметра и выше, то не каждый двигатель автомобиля можно запускать. Поэтому надо либо дождаться, когда вода уйдёт, либо отбуксировать в безопасное место», — пояснил Кадаков в беседе с RT.

«Видимость в такую погоду ниже, а сцепление с дорогой хуже, из-за чего машина становится неуправляемой. Ошибочно думать, что справиться с такой непростой ситуацией поможет полный привод или опыт водителя», — пояснил эксперт.