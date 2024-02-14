Автоэксперт Хайцеэр поделился четырьмя правилами езды по зимней дороге

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Резкие перепады температур в Московском регионе, сильные осадки, снежная каша и гололёд требуют повышенного внимания на дорогах. Чтобы сделать поездку безопасной, водителю необходимо соблюдать четыре основных правила, заявил «Радио 1» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Первое: в любую непогоду, тем более в гололёд, лучше на дорогу общего пользования вообще не выезжать, воздержаться от поездки на автомобиле, если такая возможность есть. Второе: если уж выехали, обязательно держите дистанцию, чтобы оставалось пространство для манёвра. Третье и самое важное правило: никаких резких манёвров. Отправить машину в занос – две секунды, от этого не застрахованы даже опытные водители. А для большинства автомобилистов занос – очень нестандартная ситуация», – заверил собеседник «Радио 1».Последнее правило, по его словам, – никаких резких манёвров.
«Любое перестроение должно быть плавным, заранее подготовленным, нежным. Никакой езды «шашечками»! Резких ускорений тоже делать нельзя, потому что машина опять же может уйти в занос. Конечно, если у вас есть спортивные навыки, вы можете запустить её в управляемый занос. Но, поверьте, в городских условиях, это не под силу даже профессионалам», – отметил Хайцеэр.Тем, кто хочет чувствовать себя на зимней дороге совсем уверенно, эксперт порекомендовал пройти курсы контраварийной подготовки, или, как их ещё называют, курсы экстремального вождения.
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