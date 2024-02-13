В Барнауле первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал

Фото: istock / Satilda
В Барнауле семилетний мальчик угнал машину с ключом в замке зажигания и устроил массовую аварию. На допросе он ответил, что ему сильно захотелось покататься. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, первоклассник гулял во дворе около дома на улице Петра Сухова. Он увидел припаркованный автомобиль серии «Субару Импреза» с работающим двигателем. Ребенок сел за руль и начал выезжать. В процессе он задел «Ниву» и поехал в сторону улицы Малахова. Маршрут оказался коротким — ребенок проехал несколько сотен метров, потерял управление и столкнулся с грузовиком. Школьник также протаранил «Хёндай», который влетел в «Ниссан Альмеру». В результате ДТП 36-летний водитель «Хёндая» получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.
Машина юного угонщика заглохла, а сам он ударился губой об руль. С места аварии мальчик сбежал, а маме сказал, что поскользнулся и упал.
Читайте также:
Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях
В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке
Алина Юрчак