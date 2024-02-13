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В Барнауле первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал

13 февраля 2024, 13:43
Фото: istock / Satilda

Фото: istock / Satilda

В Барнауле семилетний мальчик угнал машину с ключом в замке зажигания и устроил массовую аварию. На допросе он ответил, что ему сильно захотелось покататься. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По данным издания, первоклассник гулял во дворе около дома на улице Петра Сухова. Он увидел припаркованный автомобиль серии «Субару Импреза» с работающим двигателем. Ребенок сел за руль и начал выезжать. В процессе он задел «Ниву» и поехал в сторону улицы Малахова. Маршрут оказался коротким — ребенок проехал несколько сотен метров, потерял управление и столкнулся с грузовиком. Школьник также протаранил «Хёндай», который влетел в «Ниссан Альмеру». В результате ДТП 36-летний водитель «Хёндая» получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Машина юного угонщика заглохла, а сам он ударился губой об руль. С места аварии мальчик сбежал, а маме сказал, что поскользнулся и упал.


Когда ребенка поймали, он признался, что не смог удержаться, так как сильно хотел поездить. Он рассказал, что водить его научил папа. Отмечается, отец гонщика ранее дважды судим за кражу.

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#дтп
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#автомобиль
#аварии
#мальчик
#машина
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В Брянской области оправдали мужчину по делу об осквернении символа воинской славы РФ
Жителя Брянской области оправдали по делу об осквернении георгиевской ленты
13 февраля 2024, 14:25

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Суд в Брянске вынес оправдательный приговор россиянину, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Сторона обвинения настаивала, что Александр Кошечко, в ходе конфликта с другим мужчиной, сорвал с его одежды георгиевскую ленту и втоптал её в грязь, при этом вслух выражая своё негативное отношение к символу воинской слав России.

Однако, после того, как адвокаты изучили видеозапись, на которой запечатлён инцидент, то пришли к выводу, что на одежде оппонента обвиняемого не было георгиевской ленты и иных символов воинской славы.

В результате, Брянский областной суд не нашёл в действиях россиянина состава преступления, предусмотренного статьей «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России», и вынес ему оправдательный приговор.

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#брянская область
#георгиевская лента
#суд
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В одной из башен «Москвы-Сити» заблокировались лифты
Лифты заблокировались в башне «Федерации» в Москве из-за ошибки рабочих
13 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Naeblys

В Башне «Федерация» в «Москве-Сити» заблокировались лифты. Это произошло из-за повреждения ремонтными рабочими системы пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных служб столицы.
«По предварительной информации, причиной автоматической остановки лифтов в башне "Федерация" стало повреждение специалистами ремонтной бригады системы пожарной сигнализации», - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее также сообщалось, что на юго-востоке Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Как сообщили свидетели, женщина подавала признаки жизни после падения.

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#остановки
#происшествия
#москва
#лифт
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«Просто похожа»: Власти челябинского села установили на заборе фото порноактрисы Саши Грей
Сашу Грей в наряде Снегурочки нарисовали по заказу администрации в селе Агаповка
13 февраля 2024, 13:19

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Фото бывшей порноактрисы Саши Грей в костюме Снегурочки по заказу администрации появилась на заборе в центре села Агаповка Челябинской области. Когда стало понятно, кто это — вырезали ей лицо. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что арт-объект установлен сзади здания управления образования в рамках сельской зимней Спартакиады. Изображение выбирала администрация села. Там пояснили, что никто даже подумать не мог, кто изображен на картинке.

Замглавы Станислав Шафеев рассказал изданию, что в администрации обсуждали сходство с порноактрисой. Но пришли к выводу, что просто похожа. Когда забор с Грей уже красовался в центре села, фото распространилось в Сети и все всё поняли.

Фрагмент забора с лицом уже заменили.



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#фото
#администрация
#село
#инцидент
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Украинского диверсанта с бомбами задержали в Ленобласти
В Ленобласти ФСБ задержала пытавшегося подорвать газораспределительную станцию
13 февраля 2024, 13:05

Фото: istock / FOTOFORCE

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на территории газораспределительной станции в Ленинградской области, задержав украинского диверсанта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — сообщили в ЦОС.
У диверсанта изъяли и обезвредили пять самодельных взрывчатых устройств. Возбуждены уголовное дело по статьям 281 УК РФ «Диверсия» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств».

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#уголовное ук
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#диверсия
#уголовное дело
#фсб
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«Спокойный сон»: В России арестовали немца за ввоз мармеладных мишек с наркотиком
ФТС: в Пулково задержали пассажира из ФРГ из-за мармеладных мишек с каннабисом
13 февраля 2024, 12:14

Фото: istock / yacobchuk

В петербургском аэропорту Пулково задержали 38-летнего гражданина ФРГ, который привез мармеладных мишек с каннабисом. Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на Федеральную таможенную службу.

Как сообщает ведомство, в ходе осмотра рюкзака немца нашли пакет, на котором изображен лист каннабиса с надписью Fink green goldbears. Внутри упаковки лежало шесть желейных мишек черно-коричневого цвета с резким запахом и весом 20 граммов.

Тест показал в конфетах содержание запрещенного к перемещению наркотического средства — тетрагидроканнабинола. Мужчина пояснил, что приобрел сладости на родине, чтобы спокойной поспать во время полета. В Северную столицу он прилетел в гости к подруге по интернет-переписке.

«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — заключили в ФТС.
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#тест
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#уголовное дело
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#сладости
#мужчина
#фрг
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Baza: Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра
13 февраля 2024, 11:46

Фото: istock / Maria Levkina

Машинист поезда, который устроил аварию в Челябинской области, явился на работу пьяным и миновал прохождение медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сказа о якобы повышенном давлении, после чего продолжил банкет в кабине. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.

«Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — сообщает издание.
Управляя тепловозом, мужчина попытался успеть проехать на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов.

Как сообщает канал, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Следователям он сказал, что не подозревал о состоянии машиниста.

В Следственном комитете России подтвердили, что в крови машиниста выявили алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.

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#алкоголь
#поезда
#машинист
#медосмотр
#аварии
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Мужчина случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета
В Осетии мужчина проверял ружье и прострелил щеку 13-летней дочери
13 февраля 2024, 11:05

Фото: istock / IndiaUniform

Житель Моздока в Северной Осетии случайно ранил свою 13-летнюю дочь пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.

По данным канала, россиянин проверял ружье. Он хотел сделать выстрел в металлическое ведро, но потом стало понятно, что пуля попала в щеку ребенку. Девочка случайно оказалась рядом, и отец ее не заметил.

Пострадавшую отвезли в районную больницу, где достали пулю из щеки. Сейчас жизни школьница ничего не угрожает.

Также известно, что в семье воспитывают еще двоих детей. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы после случившегося, не уточняется.

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#выстрел
#отец
#девочка
#ружье
#школьница
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В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию
13 февраля 2024, 10:45

Фото: istock / PeopleImages

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина попал в реанимацию, после того как позавтракал сосиской. Об этом информирует«Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Десять дней назад 62-летнего петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили в дыхательных путях кусочек сосиски.

«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в материале.
До этого сообщалось, что в Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами. Речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
#жизнь
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#медики
#смерть
#больница
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Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях
Романова: избившие в Приморье участника СВО подростки стоят на учете
13 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/mrohana

Избившие ветерана спецоперации в Уссурийске Приморского края школьники состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.
Напомним, по информации СК, 12 февраля в Уссурийске задержали подростков, которые попали в квартиру бойца СВО, избили и ограбили его. Все происходящее они снимали на телефон.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», - цитирует Романову РИА Новости.

Она также добавила, что по данному факту проводится проверка. Также, по словам Романовой, практически все из четырех подростков воспитываются только мамами. Им не уделялось достаточное внимание до этого инцидента.

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