Автоэксперт Хайцеэр предупредил об опасности открытия мотосезона в марте

17 марта 2026, 11:16

Открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП, поэтому стоит подождать, когда среднесуточная температура превысит 10 °C тепла. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.





Он пояснил, что асфальт еще не успел прогреться, несмотря на теплую и солнечную погоду. Поэтому сцепление летней резины с дорогой пока слабое, а это может привести к аварии при резком торможении или повороте, подчеркнул эксперт.





«Я, как мотоциклист, на дорогу выеду не раньше времени, когда на улице будут устойчивые плюс 10 градусов не только днем, но и ночью, чтобы асфальт действительно успел прогреться. По опыту это обычно не раньше конца апреля», — отметил Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.

«Без осадков, температура воздуха +9...+14 °C. Это, естественно, максимальное значение температуры в разгар дня. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В среду оно составит 760 мм, а к пятнице упадёт до 750 мм», — рассказал Ильин.