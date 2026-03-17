Автоэксперт Хайцеэр предупредил об опасности открытия мотосезона в марте
Открытие мотосезона в марте связано с высоким риском ДТП, поэтому стоит подождать, когда среднесуточная температура превысит 10 °C тепла. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он пояснил, что асфальт еще не успел прогреться, несмотря на теплую и солнечную погоду. Поэтому сцепление летней резины с дорогой пока слабое, а это может привести к аварии при резком торможении или повороте, подчеркнул эксперт.
«Я, как мотоциклист, на дорогу выеду не раньше времени, когда на улице будут устойчивые плюс 10 градусов не только днем, но и ночью, чтобы асфальт действительно успел прогреться. По опыту это обычно не раньше конца апреля», — отметил Хайцеэр в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что в любом случае мотосезон необходимо открывать аккуратно. Поскольку водителям автомобилей нужно привыкнуть к наличию двухколесной техники на дорогах.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода.
«Без осадков, температура воздуха +9...+14 °C. Это, естественно, максимальное значение температуры в разгар дня. Атмосферное давление будет слабо понижаться. В среду оно составит 760 мм, а к пятнице упадёт до 750 мм», — рассказал Ильин.
Однако он предупредил, что в ночные часы пока сохраняются заморозки. Согласно его прогнозу, ночью температура будет опускаться до 0…-4 °C.