Минтранс Подмосковья призвал мотоциклистов не спешить открывать мотосезон

05 марта 2026, 19:00

Фото: iStock/Pixfly

Мотоциклистам в Московской области пока не стоит выезжать на дороги, а подождать официального открытия мотосезона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве напомнили, что традиционно мотосезон начинается в конце апреля - начале мая, когда в регионе устанавливается положительная температура +10 °С.





«Сейчас, в период постоянных перепадов температуры через ноль, рекомендуем мотоциклистам не спешить начинать мотосезон и не выезжать на дороги», — рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».

«В пятницу и субботу в дневные часы ожидается 0...+4 °С. В ночь с субботы на воскресенье начнётся похолодание. В Московской области можно ожидать -9...-4 °С, а в самой Москве порядка -5 °С», — уточнил синоптик.