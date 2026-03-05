Минтранс Подмосковья призвал мотоциклистов не спешить открывать мотосезон
Мотоциклистам в Московской области пока не стоит выезжать на дороги, а подождать официального открытия мотосезона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве напомнили, что традиционно мотосезон начинается в конце апреля - начале мая, когда в регионе устанавливается положительная температура +10 °С.
«Сейчас, в период постоянных перепадов температуры через ноль, рекомендуем мотоциклистам не спешить начинать мотосезон и не выезжать на дороги», — рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».
А пока в столичном регионе ожидается похолодание, но прогнозы по силе морозов могут еще меняться. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В пятницу и субботу в дневные часы ожидается 0...+4 °С. В ночь с субботы на воскресенье начнётся похолодание. В Московской области можно ожидать -9...-4 °С, а в самой Москве порядка -5 °С», — уточнил синоптик.
Днем в воскресенье по области ожидается до -4 °С. В ночь на понедельник значительно похолодает.
В пятницу, по его прогнозу, пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. В субботу порывы ветра будут достигать 10—15 м/с.