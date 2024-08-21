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Автоэксперт Хайцеэр раскрыл, что должно насторожить в подержанном авто

Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал обращать внимание на пробег и технику машины
21 августа 2024, 18:44
Фото: iStock/Believe_In_Me

Фото: iStock/Believe_In_Me

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.
«Более 150 тыс. км – немало для современного автомобиля, поэтому такой лучше не брать. То, что не сломалось, обязательно рано или поздно придет в негодность: есть усталость металла, износ основных узлов и агрегатов. Потребуется достаточно внушительная сумма, чтобы поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хайцеэр.

А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал стычку активистов с таксистами, произошедшую ранее в Санкт-Петербурге.



«Бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте. И если перевозчики не начнут работать в правовом поле, то их постигнет участь маршруток», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявлял, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.

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#такси
#бизнес
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#мнение
#рост
#дефицит
Фаринья: Россия — страна первого мира
21 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/macky_ch

Панамский центральный защитник «Химок» Эдгардо Фаринья заявил, что со многих точек зрения Россия является страной первого мира.
«Разница большая в сравнении с Центральной Америкой. С точки зрения организации, профессионализма Россия — страна первого мира. Тут есть всё и всё намного лучше устроено, чем там, где я играл ранее. С какой стороны ни посмотри — с тактической, с физической — разница колоссальна», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Фаринья.

Напомним, спортсмен выступает за «Химки» с июля этого года после перехода из панамского «Индепедьенте».

Ранее Эдгардо Фаринья рассказал о том, как распределены роли между игроками команда и какая атмосфера царит в коллективе.

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#россия
#мнение
#спортсмен
#футбол
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Девять подмосковных малых городов поборются за гранты на благоустройство
21 августа 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подведут на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Форум состоится в Калуге 25-26 августа. На нём наградят победителей. Среди конкурсантов – девять подмосковных городов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В регионе насчитывается 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, – это колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов выигрывали конкурс, 30 из них полностью реализованы», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Московская область направила на участие в конкурсе следующие проекты: «Сквер «Блюдечко» в Коломне»; проект благоустройства Егорьевска; «Площадь Молодеёжная» в Наро-Фоминске; «Набережная пруда по ул. Дружбы» в Чехове; «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство территории сквера «Заводской» и «Историческая часть города Истры».

Конкурс проводится с 2018 года по поручению президента. Он включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма грантов, полученных регионом, превышает 3 млрд рублей.

Победителей этого года объявят 26 августа. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.

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#гранты
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#подмосковье
#нацпроекты
#михаил хайкин
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Главой департамента военного имущества МО РФ назначили Евгения Логвинова
21 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главой департамента военного имущества Минобороны России назначили Евгения Логвинова. Соответствующая информация появилась на сайте МО РФ. Ранее он возглавлял ФГУП «Госзагрансобственность».
«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации», — указано на сайте министерства.
Вместо Логвинова руководить ФГУП «Госзагрансобственность» будет первый замгендиректора Михаил Мамонов с приставкой «врио», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента России. По данным агентства, его назначили 2 июля без освобождения от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарём — заместителем министра обороны РФ. Ранее она занимала должность председателя фонда «Защитники Отечества», деятельность которого направлена на помощь участникам СВО и их семьям.

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#рф
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Умер народный артист России пианист Михаил Мунтян
21 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/korawat thatinchan

Скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.
О его кончине сообщил портал Classical Music News. Михаил Мунтян родился в 1935 году. Окончив Институт имени Гнесиных, в 1962-м стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Параллельно он выступал и участвовал в записях многих других прославленных музыкальных коллективов. Кроме фортепиано, маэстро виртуозно играл на клавесине.

Запись «Искусство фуги» с произведениями Иоганна-Себастьяна Баха, которую Мунтян сделал в сотрудничестве с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, в 1973 году была отмечена Гран-при в Париже. Вместе с Федором Дружиным Мунтян вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.

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#искусство
#радио
#портал
#запись
#музыкант
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Психотерапевт Бабинина раскрыла, как не довести ребёнка до депрессии экзаменами
Психотерапевт Бабинина рекомендовала настраиваться на успех
21 августа 2024, 18:08

Фото: iStock/goc

Экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявила, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.
Она отметила, что важно привить ребёнку понимание того, что экзамены не фатальны. Также специалист рекомендовала распланировать весь процесс подготовки, соблюдать правильный режим питания и дня.

«Экзамен – это такое же соревнование, как и все остальные. Чем больше ребёнок тренируется, тем легче ему становится. Когда им дают билеты и когда они тянут билеты – это является хорошей тренировкой. Даже простые действия помогают, поэтому никогда не надо отказываться от тренировочных экзаменов», – добавила в беседе с RuNews24.ru Бабинина.

А специалист семейного центра «Оберег» Александра Кумскова заявила о важности развития воображения и фантазии у детей. Для того, чтобы эти процессы усиливались, она рекомендовала практиковать мозговые штурмы, смену привычек, использовать метод ассоциаций, генерировать по десять идей в день, а также применять стратегию Уолта Диснея, которая заключается в исполнении ребёнком трёх ролей – мечтателя, реалиста и критика.

«Позвольте ребенку фантазировать и создавать свои собственные миры без ограничений. Будьте терпеливы и поддерживайте его творческие порывы. Проявите искренний интерес к его работе, даже если она несовершенна. Создайте домашнюю атмосферу, где творчество и воображение ценятся и поощряются, — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кумскова.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.

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#психолог
#экзамены
#творчество
#дети
#развитие
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В Шатуре потушили два лесных пожара
21 августа 2024, 18:01

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два лесных пожара ликвидировали на территории Коробковского участкового лесничества в городском округе Шатура в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожары возникли в двух километрах от деревни Вальковская, площадь каждого из них составила 0,01 га. Возгорания были обнаружены благодаря системе видеомониторинга. На тушение направили пять лесных пожарных и три единицы техники, ликвидировать оба пожара удалось примерно за полтора часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожары были низовыми и возникли из-за действий человека. В настоящее время лесная охрана проводит опрос свидетелей, чтобы выявить виновных.

В областном Комлесхозе напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в подмосковных лесах грозит крупными штрафами. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лес
#лесные пожары
#шатура
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
21 августа 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Thomasaf

Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в следственный изолятор в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение в педофилии.
По сообщению объединённой пресс-службы судов, блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 и частью 1 статьи 135 УК РФ (половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Ранее сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу установили, что 2 августа Поднебесный в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия, а на следующий день в квартире на Тележной улице вступил с ней же в половую связь. Проверку 46-летнего блогера из-за размещённого им видео с 15-летней школьницей правоохранители инициировали по просьбе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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#блогер
#сотрудники
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#санкт-петербург
#сизо
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Цена на школьные канцтовары снизилась за год
21 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/artisteer

Стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год. Об этом сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Так, минимальная цена комплекта необходимых школьных товаров в 2024 году составляет 6 254 рубля для мальчика и 5 949 рублей для девочки.

«Торговые сети продолжают инвестировать в доступные цены на товары к школе, а также развивают собственные торговые марки. С 2022 года сетевая розница сохраняет стабильный уровень цен на канцелярские принадлежности благодаря промо-активности, работе с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, активному расширению линейки», — объяснил ситуацию в беседе с «Известиями» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что до конца этого года в ТиНАО планируется завершить реконструкцию учебных корпусов двух школ.

«До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы №1391 в деревне Яковлевского района Бекасово и школы №2075 посёлка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы», – приводит АГН «Москва» слова Ефимова.

Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.

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#москва
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#товары
#цена
#компании
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В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест
21 августа 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в балашихинском микрорайоне Ольгино, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии новостройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Строительство детского сада велось один год. Постройка представляет собой трёхэтажное здание общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Здесь размещаются помещения для двух ясельных групп и десяти групп для детей от полутора до семи лет. В здании также есть физкультурный и музыкальный залы, кружковые и кабинеты психолога и логопеда», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроены игровые зоны с закрытыми песочницами, спортплощадки, а также отдельные беседки для каждой из возрастных групп.

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#строительство
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