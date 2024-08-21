Автоэксперт Хайцеэр раскрыл, что должно насторожить в подержанном авто

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.
«Более 150 тыс. км – немало для современного автомобиля, поэтому такой лучше не брать. То, что не сломалось, обязательно рано или поздно придет в негодность: есть усталость металла, износ основных узлов и агрегатов. Потребуется достаточно внушительная сумма, чтобы поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хайцеэр.
А автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал стычку активистов с таксистами, произошедшую ранее в Санкт-Петербурге.
«Бизнес сам себе пилит сук, на котором сидит. Но стоит отметить, что сегодня все меры по ужесточению контроля над такси возникли не на ровном месте. И если перевозчики не начнут работать в правовом поле, то их постигнет участь маршруток», — высказал своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявлял, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.
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Мелисса Тимофеева