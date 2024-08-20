Автоэксперт Кадаков заявил об уже наблюдающейся нехватке таксистов

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в России уже сейчас наблюдается дефицит таксистов.
«Сейчас дефицит уже есть. Этот процесс уже начался. Усилит ли этот процесс требования страховки перевозчиков? Да. Насколько — трудно сказать. Сейчас по некоторым таксопаркам — иногда до 30% нехватка водителей, и это большая проблема. И я думаю, что эта проблема не сократится, а лишь усилится», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.
Автоэксперт Владимир Сажин более оптимистично прокомментировал риск уменьшения числа таксистов из-за новых требований к оформлению обязательного страхования и получения разрешения на деятельность.
«Свято место пусто не бывает. Придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее сообщалось, что 75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года.
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Мелисса Тимофеева