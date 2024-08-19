России грозит дефицит таксистов

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75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».
К 1 сентября 2024 года водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Однако для этого они должны получить разрешение на работу в такси, пишут «Известия».
Без них водители будут считаться нелегальными работниками. Отмечается, что четверть водителей, которые имеют необходимо разрешение, приходится, в основном, на Москву. Примечательно, что «Цифровой мир» обратился с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.
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Екатерина Коршунова