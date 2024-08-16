Автоэксперт Сажин объяснил рост цен на китайские авто

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что рост цен на китайские автомобили в России связан со сложностью с платёжными системами, а также с боязнью бизнеса КНР из-за санкций.
«Очевидно, что это произошло в связи с тем, что платежи теперь растянулись, как резиновые изделия, и их прохождение теперь составляет до 2 месяцев. Добавилась и боязнь китайского бизнеса, санкций за перевод денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Тем временем исполнительный продюсер, шоураннер и режиссер сериала об автоспорте «RDS GP: Шинная Борьба 3» Александр Кузьмичев рассказал о съёмочном процессе.
«Сериал раскрывает события, которые происходили с пилотами, командами, менеджерами в рамках гоночных соревнований. Третий сезон получился самым интересным и зрелищным. Сериал придётся по душе каждому зрителю. Даже тем, кто об искусстве управляемого заноса узнал впервые», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Кузьмичев.
Ранее Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде.
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