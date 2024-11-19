Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выразил сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
«Этих денег не хватит. Информация о создании платформы и машин, которые в будущем должны появиться навеивает некоторые сомнения в целесообразности делать автомобиль, который отстает от современных реалий по многим показателям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хайцеэр.
Специалист считает подобные разработки нецелесообразными и из-за используемых узлов и агрегатов.
А в Кузбассе поддержан проект создания станции техобслуживания и ремонта карьерной техники. Такой проект, в частности, поддержали в городе Прокопьевск. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Интерфакс» на новой станции будет обеспечено 49 рабочих мест.
Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.
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