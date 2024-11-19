Автоэксперт Золотов оценил эффективность создания национальной автоплатформы

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Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов прокомментировал одобрение Госдумой поправки в проект бюджета на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей.
Он пояснил, что основная цель всех разработок в том, чтобы отечественный автопром создавал пригодные для езды машины.
До этого в городе Прокопьевск Кемеровской области приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети.
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«Разработки делаются для того, чтобы потом на них зарабатывать. Автопром предназначен для внутреннего рынка. Мы можем создать любые платформы, но, если не будет сбыта, эти платформы будут простаивать и ни один завод не будет работать в полную мощь. Наш транспорт не нужен для того, чтобы иметь какие-то высоко технологические разработки, главное, чтобы он ездил», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Золотов.
До этого в городе Прокопьевск Кемеровской области приостановили движение трамваев из-за обрыва контактной сети.
«В связи с обрывом контактной сети в районе ПЗША, приостановлено движение трамвайных маршрутов 3, 5, 6 до окончания восстановительных работ. На месте работают аварийные бригады», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Максима Шкарабейникова.Ранее директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов заявил, что повышенный уровень масла в двигателе легкового автомобиля может быть опасен, так как может повлечь за собой серьезные неисправности.
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Мелисса Тимофеева