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Автоюрист Радько заявил о риске ареста авто Блиновской у нового покупателя

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что новые покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской рискуют лишиться своих покупок через суд.
«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — проинформировал в беседе с Газета.ру Радько.

Он добавил, что такая сделка по купле-продаже машин может быть оспорена, если будет доказан факт её проведения с взаимозависимым лицом для вывода имущества из-под банкротства.



До этого координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов утверждал, что столичные автовладельцы не заметят повышения транспортного налога.

«Если посмотреть на объём увеличения налога, который и организации, и физлица должны будут заплатить в 2026 году, то оно в среднем составит менее 10%. Это не влияет абсолютно ни на что. Всё останется по-прежнему. И то, что среди автовладельцев эта новость вообще не вызвала никаких эмоций, — это говорящая история», — комментировал в беседе с Общественной Службы Новостей Шкуматов.

Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер высказывал мнение о том, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, её представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями.

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#рф
Песков отказался комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов
14 ноября 2024, 19:42

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов, предполагающий изъятие их средств в госбюджет по решению суда.
«Он только поступает. Потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции», — приводит Газета.ру слова Пескова.

А депутат Евгений Федоров заявил, что данный законопроект является полностью справедливым и оправданным.

«У нас официально иноагентов всего 800 человек. Понятно, что Нарышкин говорит о том, что в России работает и подготовлено по программам американцев более 80 тыс. человек. То есть те люди, которые проходили подготовку по специальным государственным программам департамента, должны быть опубликованы, они должны декларировать это, а уже Минюст решит, иностранные они агенты или в силу закона таковыми не являются», — добавил в беседе с Общественной Службы Новостей Федоров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России.

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#минюст
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Движение по участку ЦКАД в обход Малых Вязём планируют открыть до конца года
14 ноября 2024, 19:38

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и представители ГК «Автодор» проверили ход строительства нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вязёмы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Строительная готовность проекта, который реализуется по поручению президента, уже превышает 80%, сообщил Иванов. Открыть движение планируется до конца года.
«Это долгожданный транспортный объект для Одинцовского округа. Он станет частью ЦКАД и существенно разгрузит участок между Можайским и Минским шоссе. Здесь ежедневно проезжают порядка 60 тыс. водителей. А летом, когда активизируются дачники, трафик достигает 100 тыс. машин в сутки. Сейчас транспортный поток утыкается сразу в несколько «бутылочных горлышек» – на железнодорожном переезде и светофорах. С запуском скоростного участка эти проблемы будут решены», – подчеркнул Иванов.
Проект предусматривает возведение пяти искусственных сооружений, в том числе путепровод через Ямскую улицу протяжённостью 112 м, путепровод через железнодорожные пути Смоленского направления, мост через реку Вязёмка и тоннель в составе транспортной развязки с пятым пусковым комплексом ЦКАД.

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#автодор
#автодороги
#строительство
#цкад
#подмосковье
#московская область
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Озвучена самая частая причина пропажи детей в России
Опрос: Самая частая причина пропажи детей в России – самовольный уход из дома
14 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/Divaneth-Dias

Опрос компании «Где мои дети» показал, что наиболее частой причиной пропажи детей становится самовольный уход последних из дома.
«Зачастую основной причиной пропажи ребенка становится самовольный уход из дома — так ответил 51% участвовавших в поисковых операциях. 34% рассказали, что ребёнок задержался с друзьями, но не предупредил об этом родителей и перестал выходить на связь. Иногда спасти пропавшего ребёнка может даже обычный прохожий: главное быть внимательным и чутко относиться к тому, что происходит вокруг», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.

До этого сообщалось о Всероссийском проекте «Мечты сбываются», который реализуется с 2003 года с момента основания благотворительного фонда «Бумажная птица». Отмечается, что его информационным партнёром стал «Петербургский дневник».

«Все мы, когда были детьми, мечтали. А исполненная мечта для детей, которые борются с тяжёлыми заболеваниями, особенно важна. Иногда за процедурами и больничными койками очень сложно вспомнить о своей мечте. Проект существует для того, чтобы помочь детям исполнить их желания и придать им энергии и сил, чтобы бороться дальше», – прокомментировала директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова.

Ранее сообщалось, что в Клину Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир.

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#дети
#ребёнок
#льготы
#проект
#дома
#уход
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Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям
14 ноября 2024, 18:59

Фото: riamediabank.ru/Анатолий Медведь

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, которые проводят операции по смене пола у детей.
Об этом он написал в своей социальной сети X, принадлежащей, кстати, ему же. Один из пользователей сети подверг резкой критике врачей, которые проводят такие операции. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что за последние пять лет в США по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации». Пользователь предложил отправлять этих медиков в тюрьму, причём пожизненно.

«Да, согласен», — написал Илон Маск под постом.

Ранее миллиардер заявил о переезде штаб-квартир компаний SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

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#сша
#операции
#илон маск
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Во Всемирный день качества россиян дали советы по покупке качественных товаров
Товаровед Алексеева: При покупках можно пользоваться специальными приложениями
14 ноября 2024, 18:49

Фото: iStock/VLG

Товаровед Лидия Алексеева во Всемирный день качества заявила, что при большом количестве разных товаров легко запутаться, поэтому сделать правильный выбор могут помочь специальные приложения.
«Отличным помощником при совершении покупок станут специальные приложения, которые помогут найти подходящие товары в магазине», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Как пишет издание, к таким приложением относятся, например, «Честный знак», «Е-добавки», Rate & Goods и многие другие.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор проверил маркировку более 1 млн 150 тыс. товаров за 10 месяцев этого года.

«Важным знаком качества является маркировка товаров средствами идентификации, С помощью неё можно отследить товар от поля до прилавка. Возможности маркировки внедряются и используются различными структурами и ведомствами. Роспотребнадзор продолжает пресечение оборота немаркированной продукции. За 10 месяцев 2024 года сотрудниками ведомства были проинспектированы свыше 1 млн 150 тыс. единиц товаров», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомство.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.

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#роспотребнадзор
#москва
#товары
#контроль
#приложения
#маркировка
#рф
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Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»
14 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сотрудники культурно-досугового комплекса «Красногорье» приняли участие в Межрегиональном молодёжном форуме «Мы – Россия», который проходил в городе Пересвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сотрудники КДК «Красногорье» обменивались опытом с молодыми людьми из разных регионов, узнали много нового о современных тенденциях в медиа, коммуникации и организации мероприятий. 13 ноября делегация побывала на закрытии форума. Он завершился праздничным концертом молодых музыкантов», – говорится в сообщении.
Форум «Мы – Россия» – флагманский молодёжный проект Московской области, который объединил более 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов.

В течение трёх дней на форуме прошла серия увлекательных паблик-токов, посвящённых таким направлениям, как медиашкола, ораторское искусство, информационная безопасность, организация мероприятий и социальные навыки. Спикерами форума стали философ Александр Дугин, филолог Мария Смолина, телеведущий Павел Смелов и другие.

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#красногорск
#молодёжь
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#россия
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление
14 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о пониженном давлении в Москве в начале следующей недели.
«В понедельник, 18 ноября, значения атмосферного давления будут ещё ниже, но всё так же будут преобладать положительные температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров будут колебаться у отметки от нуля до плюс трех градусов, а в дневные часы температура воздуха составит плюс 2-5°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Тем временем в Кузбасс уже идёт настоящая зима. Согласно прогнозам, уже в эту ночь в регионе ожидается до -20°C. Однако, как пишет «Сiбдепо», уже к выходным температурные значения примут плюсовые значения.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что погода в столице в конце недели будет тёплой.

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#москва
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Парки Красногорска приглашают всех желающих на занятия по северной ходьбе
14 ноября 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/f9photos

Тренировки по северной ходьбе проводятся в парках городского округа Красногорск «Опалиховский пруд» и «Ивановские пруды», присоединиться к занятиям могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если вы хотите укрепить здоровье, получить заряд хорошего настроения и бодрости, приходите на наши занятия. Не забудьте взять с собой удобную одежду и обувь, а также палки для северной ходьбы. А правильным движениям научат тренеры клуба «Активное долголетие», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что в парке «Опалиховский пруд» занятия проводятся по понедельникам и средам, место тренировки — сцена у пруда. А в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» тренировки по северной ходьбе организуют по средам и пятницам на площадке «Отражение».

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#красногорск
#активное долголетие
#скандинавская ходьба
#парки
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Преподаватели красногорского филиала РАНХиГС стали участниками проекта «Голос поколения»
Красногорский филиал РАНХиГС стал участником проекта «Голос поколения»
14 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Молодые и креативные преподаватели со всей России стали участниками флагманского образовательного проекта Росмолодёжи «Голос поколения». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В команду преподавателей Московского областного филиала президентской академии в Красногорске вошли представители разных факультетов. Для них это уникальная возможность обмена опытом, поиска новых идей и подходов к образованию», – говорится в сообщении.
Цель программы – подготовка управленцев и проводников смыслов молодёжной политики. Поэтому в ней участвуют преподаватели, готовые меняться и меняться мир вокруг себя. Каждый член команды готов стать наставником для студентов.

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#красногорск
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