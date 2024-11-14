Автоюрист Радько заявил о риске ареста авто Блиновской у нового покупателя

Фото: iStock/NiseriN
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что новые покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской рискуют лишиться своих покупок через суд.
«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — проинформировал в беседе с Газета.ру Радько.Он добавил, что такая сделка по купле-продаже машин может быть оспорена, если будет доказан факт её проведения с взаимозависимым лицом для вывода имущества из-под банкротства.
До этого координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов утверждал, что столичные автовладельцы не заметят повышения транспортного налога.
«Если посмотреть на объём увеличения налога, который и организации, и физлица должны будут заплатить в 2026 году, то оно в среднем составит менее 10%. Это не влияет абсолютно ни на что. Всё останется по-прежнему. И то, что среди автовладельцев эта новость вообще не вызвала никаких эмоций, — это говорящая история», — комментировал в беседе с Общественной Службы Новостей Шкуматов.
Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер высказывал мнение о том, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, её представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями.
Читайте также:
BMW и Mercedes могут вернуться в Россию
Названа самая популярная у россиян марка автомобиля
Техэксперт Константинов объяснил опасность повышенного уровня масла в двигателе
Мелисса Тимофеева