Автоэксперт Хайцеэр: все средства индивидуальной мобильности должны иметь номера

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С 1 мая 2025 года курьерам на велосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности придётся соблюдать новые технические требования. Эффективность принятых мер оценил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«Непонятно, как хотят, чтобы это работало. Для того, чтобы это работало, решений правительства Москвы недостаточно. Если это должно быть связано с ГАИ, тогда должны появиться государственные номера, которые выдаются всем средствам индивидуальной мобильности при определенных показателях», — отметил Хайцеэр в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что при выдаче номеров должны быть определённые требования к этой технике, например, наличие тормозов, поворотников, чёткие габариты и другие.
По словам эксперта, чтобы начать регулировать движение подобных видов транспорта, должен появиться оператор государственного уровня.
Тем временем аналитики bip.ru изучили данные 23,8 млн пользователей за последний год и выяснили, зависит ли число штрафов от количества установленных камер. Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
Отмечается, что в Ненецком автономном округе приходится восемь камер на тысячу водителей-пользователей bip.ru, в Сахалинской и Архангельской — по шесть камер, а в Москве и Ленинградской области — по четыре.
При этом в Московской области в среднем приходится 12 штрафов на одного водителя-пользователя bip.ru, в Ленинградской — 11, Тульской области — 10, а в Крыму — девять.
Таким образом, аналитики не нашли прямой зависимости между количеством камер и количеством штрафов.
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