В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка

При силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.