В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка

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В Полысаеве Кемеровской области сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом прямо на территории парка.
Издание «Сiбдепо» опубликовало видео, как полицейские гонятся за мотоциклистом в парке между деревьями, а молодой человек пытается активно избежать задержания за нарушение правил дорожного движения.
Тем временем в Москве сотрудники ДПС также привлекли к ответственности водителя, который в дневное время дрифтовал на проезжей части, мешая проезду, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГАИ.
Личность нарушителя быстро установили. В итоге 20-летнего молодого человека задержали, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.
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Тем временем в Москве сотрудники ДПС также привлекли к ответственности водителя, который в дневное время дрифтовал на проезжей части, мешая проезду, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГАИ.
«Столичными госавтоинспекторами во время мониторинга сети интернет был выявлен видеоролик, на котором водитель, управляя автомобилем BMW, на ул. Столетова совершает неоднократные нарушения требований ПДД», — говорится в сообщении.
Личность нарушителя быстро установили. В итоге 20-летнего молодого человека задержали, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.
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Элина Позднякова