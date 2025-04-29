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Россиянам объяснили о штрафных санкциях за майнинг крипты в квартире

Россиян предупредили о крупных штрафах за майнинг крипты в квартире
Фото: iStock/dulezidar

Фото: iStock/dulezidar

Российским любителям майнинга криптовалют грозит крупный штраф. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь подчеркнул, что такая деятельность в жилых помещениях запрещена законом с ноября 2024-го года.

Нарушителю грозит наказание по статье 171 УК РФ. Штраф составляет до 300 тысяч рублей, а квартиру могут вообще отключить от электроснабжения.

«С ноября 2024 года майнинг в жилых помещениях официально запрещен (ст. 14.2 ФЗ № 259-ФЗ). Если вас уличат в майнинге дома, будьте готовы к серьезным последствиям. Без регистрации в качестве предпринимателя вас могут признать виновным по статье 171 УК РФ и назначить штраф в размере до 300 000 рублей за незаконное предпринимательство. А за самовольное подключение к электросетям по статье 7.19 КоАП РФ могут выписать штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — сказал Бондарь в интервью NEWS.ru.
Эксперт также отметил, что нарушитель может получить и реальный тюремный срок до трех лет. Более жесткое наказание предусматривается в случае, если оборудование станет причиной пожара.

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Депутат ГД Говырин напомнил о досрочных выплатах пенсий за май
29 апреля 2025, 12:57

Фото: iStock/mars58

Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что выплаты пенсий перед майскими праздниками будут произведены в конце апреля.
«Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек. В 2025‑м перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1—5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля», — рассказал Говырин в беседе с RT.

Он пояснил, что такие меры предпринимаются из-за того, что 1 и 2 мая в текущем году являются нерабочими днями, поэтому банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте, не производятся. По словам Говырина, ни один пенсионер не должен остаться без денег на праздничные дни.

Тем временем депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что самые высокие пенсии в перспективе будут получать IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

«Размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд России, — чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается, а значит, и выше будущая пенсия», — пояснил Никитин.

По словам депутата, на сегодняшний день ИТ-специалисты в среднем получают порядка 200 тысяч рублей, инженеры в нефтегазовой отрасли — от 170 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя зарплата пилотов и авиадиспетчеров составляет не менее 280 тыс. рублей. Врачи узкой специализации при этом имеют доход от 170 тыс. рублей.

Никитин уточнил, что размер пенсии складывается из зарплаты, продолжительности трудового стажа и добросовестности работодателя, который должен регулярно выполнять отчисления в СФР.

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Актера Дмитрия Назарова предложили признать иноагентом
Актера и телеведущего Дмитрия Назарова хотят признать иноагентом
29 апреля 2025, 12:37

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Российского актера и телеведущего Дмитрия Назарова предложили признать иностранным агентом. Данную инициативу выдвинул руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.
Соответствующее обращение будет направлено в Министерство юстиции РФ и правоохранительные органы. Назаров покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине.

«Честно говоря, я крайне удивлен, что Дмитрий Назаров после всех его откровенно антироссийских высказываний до сих пор не получил статус иностранного агента. Я думал, что этот вопрос уже давно решен. Поэтому мы в движении «Зов народа» приняли решение собрать все доступные материалы, свидетельствующие о его деятельности, и в ближайшее время направить официальное обращение в правоохранительные органы и Министерство юстиции», — высказался Зайцев в интервью NEWS.ru.
Зайцев не исключил, что резкие высказывания Назарова могут нарушать закон об экстремизме и реабилитации нацизма.

Артист регулярно выкладывает в социальных сетях стихотворения собственного сочинения, в которых критикует нынешнюю власть России и ее политику.

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Диетолог рассказал, что нужно женщинам для репродуктивного здоровья
Диетолог Бобровский: для репродуктивности женщины нужны водорастворимые витамины
29 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/nensuria

Мужскому населению России для поддержания здоровья специалисты рекомендуют употреблять тыквенные семечки, однако для женщин никаких рекомендаций по продуктам не было.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что нельзя выделить конкретный продукт, влияющий на женскую репродуктивность, потому что это целая совокупность.

«Для женщин это профилактика избыточного веса, водорастворимые витамины А, В, Е, С. По микроэлементам это магний, калий, цинк. Из продуктов, конечно, есть так называемые суперфуды, например, ягоды Годжи, но там нет такого уникального состава, который невозможно получить из других продуктов», — сказал эксперт.

По его словам, конкретные продукты можно рекомендовать в силу индивидуальных женских особенностей.

«Допустим, низкое содержание витамина D, значит, рекомендуем витамины. Он это узкие рекомендации, которые не носят широкого универсального характера», — отметил диетолог.

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Школьников Кузбасса переводят на дистанционное обучение из-за сезона ОРВИ
29 апреля 2025, 11:40

Фото: iStock/Geanna8

Из-за начавшегося сезона ОРВИ школьников Кузбасса начали переводить на дистанционное обучение, а некоторые группы в детских садах закрывают на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
«Карантин на 25.04.2025: 12 групп в 12 детских садах в 5 территориях приостановлена деятельность (237 детей). 30 классов в 12 школах в 7 территориях переведены на дистанционное обучение (686 детей). Полностью закрытых на карантин учреждений нет», — приводит «Сiбдепо» данные Минобразования Кузбасса.

Неделю назад на была приостановлена деятельность 18 групп в 15 дошкольных учреждениях, а на дистанционное обучение переводили 28 классов в 13 школах региона.

При этом эпидемиологическая ситуация по холере на сегодняшний день в России стабильна и находится под контролем. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране предпринимаются различные меры по купированию распространения холеры, а также рисков осложнения эпидобстановки.

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Блогер-феминистка Nixelpixel* задолжала ФНС порядка 150 тыс. рублей
29 апреля 2025, 11:01

Фото: iStock/blinow61

Автор комикса «‎Песя», блогер Nixelpixel* (Ника Водвуд*) задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей.
«Большую часть задолженности Водвуд* составляют штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента. В 2024 году Nixelpixel дважды привлекали за отсутствие иноагентской маркировки в соцсетях и один раз — за непредоставление Минюсту данных о себе. Во всех случаях феминистку штрафовали на 40 тыс. рублей», — пишет «Постньюс».

Отмечается, что девушка через суд пыталась добиться отмены этих штрафов, однако безуспешно. ​29 апреля её счета были заблокированы.

В середине 2024 года на Водвуд* открыли исполнительное производство, а в декабре ФНС ликвидировала ИП блогера.

Напомним, Водвуд уехала из России ещё в 2021 году. В марте 2023 она была признана иноагентом за то, что открыто поддерживала Украину после начала российской спецоперации и получала деньги от иностранных источников.

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* признана иноагентом в РФ.
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