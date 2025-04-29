Россиянам объяснили о штрафных санкциях за майнинг крипты в квартире

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Российским любителям майнинга криптовалют грозит крупный штраф. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь подчеркнул, что такая деятельность в жилых помещениях запрещена законом с ноября 2024-го года.
Нарушителю грозит наказание по статье 171 УК РФ. Штраф составляет до 300 тысяч рублей, а квартиру могут вообще отключить от электроснабжения.
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Нарушителю грозит наказание по статье 171 УК РФ. Штраф составляет до 300 тысяч рублей, а квартиру могут вообще отключить от электроснабжения.
«С ноября 2024 года майнинг в жилых помещениях официально запрещен (ст. 14.2 ФЗ № 259-ФЗ). Если вас уличат в майнинге дома, будьте готовы к серьезным последствиям. Без регистрации в качестве предпринимателя вас могут признать виновным по статье 171 УК РФ и назначить штраф в размере до 300 000 рублей за незаконное предпринимательство. А за самовольное подключение к электросетям по статье 7.19 КоАП РФ могут выписать штраф от 10 до 15 тысяч рублей», — сказал Бондарь в интервью NEWS.ru.Эксперт также отметил, что нарушитель может получить и реальный тюремный срок до трех лет. Более жесткое наказание предусматривается в случае, если оборудование станет причиной пожара.
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