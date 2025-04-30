На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Во всех округах Московской области до 11 мая Госавтоинспекция региона будет массово проводить проверку водителей на трезвость и соблюдение правил дорожного движения. По поручению Минтранса региона сотрудники администраций и волонтёры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей, сообщили в пресс-службе министерства.
В майские праздники в Московской области ожидают увеличения потока транзитного транспорта. К тому же многие автомобилисты поедут за город в места отдыха или на дачи. Поэтому в праздничные дни растёт вероятность аварий. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
При возникновении чрезвычайной ситуации или аварии на дороге необходимо позвонить по телефону 112.
Читайте также:
Воробьёв назвал срок окончания строительства Южно-Лыткаринской автодороги
Губернатор Воробьёв: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года
Воробьёв анонсировал финал реконструкции Каширского шоссе до конца 2026 года
«Исключите вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте знакомым садиться за руль в состоянии опьянения. Это может повлечь серьёзное ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость, заблаговременно снижайте её перед пешеходными переходами, пропускайте пешеходов. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В ведомстве напомнили, что 22 апреля в Подмосковье был дан старт мотосезону и призвали байкеров к предельному вниманию на дорогах, а также быть предсказуемыми в манёврах и не превышать скорость. Пользователям средств индивидуальной мобильности и пешеходами также стоит быть бдительными. Пересекать проезжую часть и железнодорожные пути необходимо только по переходам, спешившись с велосипедов и СИМ, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Вечером нужно надевать световозвращатели или включать фонарик. Кроме того, не стоит ходить на прогулки в темноте вдоль дорог.
При возникновении чрезвычайной ситуации или аварии на дороге необходимо позвонить по телефону 112.
Читайте также:
Воробьёв назвал срок окончания строительства Южно-Лыткаринской автодороги
Губернатор Воробьёв: Володарское шоссе расширят до восьми полос к концу года
Воробьёв анонсировал финал реконструкции Каширского шоссе до конца 2026 года
Лора Луганская