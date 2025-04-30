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На подмосковных дорогах в майские праздники будут массово проверять водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Во всех округах Московской области до 11 мая Госавтоинспекция региона будет массово проводить проверку водителей на трезвость и соблюдение правил дорожного движения. По поручению Минтранса региона сотрудники администраций и волонтёры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей, сообщили в пресс-службе министерства.
В майские праздники в Московской области ожидают увеличения потока транзитного транспорта. К тому же многие автомобилисты поедут за город в места отдыха или на дачи. Поэтому в праздничные дни растёт вероятность аварий. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. ​
«Исключите вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте знакомым садиться за руль в состоянии опьянения. Это может повлечь серьёзное ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость, заблаговременно снижайте её перед пешеходными переходами, пропускайте пешеходов. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В ведомстве напомнили, что 22 апреля в Подмосковье был дан старт мотосезону и призвали байкеров к предельному вниманию на дорогах, а также быть предсказуемыми в манёврах и не превышать скорость. Пользователям средств индивидуальной мобильности и пешеходами также стоит быть бдительными. Пересекать проезжую часть и железнодорожные пути необходимо только по переходам, спешившись с велосипедов и СИМ, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Вечером нужно надевать световозвращатели или включать фонарик. Кроме того, не стоит ходить на прогулки в темноте вдоль дорог.

При возникновении чрезвычайной ситуации или аварии на дороге необходимо позвонить по телефону 112.

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Врач-дерматовенеролог МОККВД объяснила, как выбрать средство защиты от клещей
30 апреля 2025, 16:20

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Майские праздники — отличное время для отдыха на природе, но вместе с теплой погодой приходит и сезон клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. В этот период их активность особенно возрастает, поэтому важно заранее позаботиться о мерах защиты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сегодня на рынке представлены три основных типа противоклещевых средств, различающихся по действующему компоненту.

  • Репелленты обеспечивают отпугивающий эффект — они создают невидимый барьер запаха, предотвращая укусы при прогулках в парках или на даче;
  • акарициды наносятся на одежду и уничтожают клещей при прямом контакте, что особенно актуально для туристов, грибников и любителей длительных вылазок на природу;
  • комбинированные препараты объединяют оба механизма — они и отпугивают, и обезвреживают клещей, если те всё же попали на одежду или кожу.

Выбор подходящего средства в зависимости от формата отдыха и продолжительности нахождения на свежем воздухе, а также соблюдение базовых правил безопасности, помогут провести праздники спокойно и без угрозы для здоровья.

«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — подчеркнула заведующий консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.

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Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с грыжей спинного мозга
30 апреля 2025, 16:08

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

На третий день после рождения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля был доставлен мальчик с редкой врождённой патологией — грыжевым образованием в области позвоночника. Проведённое МРТ выявило диагноз «менингомиелоцеле» — это форма врождённой спинномозговой грыжи, при которой происходит выпячивание спинного мозга и его оболочек через дефект в позвоночнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Из-за высокого риска развития тяжёлых неврологических нарушений, включая ослабление мышечной силы в нижних конечностях, врачи-нейрохирурги приняли решение о срочной операции.

«Сперва мы убедились, что спинной мозг зафиксирован к куполу грыжи. После аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала. Операция длилась 2 часа и прошла успешно, без осложнений», — сообщил заведующий отделением нейрохирургии Аслан Текоев.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребёнок быстро пошёл на поправку и уже на седьмые сутки после операции был выписан домой.

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Для перинатального центра в Видном построят новый корпус за 7 млрд рублей
30 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/Grigorenko

Корпус на 200 коек планируется построить для Видновского перинатального центра в Ленинском городском округе, подряд на строительство выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить корпус общей площадью 16,3 тыс. квадратных метров и поставить в медучреждение всё необходимое оборудование. Сдать новый корпус в эксплуатацию нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 194 миллиона 122 тысячи 686 рублей 7 копеек. Заявки принимаются до 12 мая.

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#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
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#здравоохранение
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Минсельхозпрод опубликовал график работы госветликник в майские праздники
30 апреля 2025, 15:54

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринарные учреждения Московской области продолжат работу в обычном режиме в период майских праздников, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Актуальные графики приёма размещены на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений: https://www.vetodincovo.ru/, https://vet-mitishi.ru/, https://www.tervetupr05.ru/.

Получить информацию о режиме работы и адресах ближайших государственных ветклиник можно круглосуточно по номеру единого контактного центра: 8 (495) 668-01-22. В апреле здесь начал работу голосовой помощник «Вита». В праздничные дни с 9:00 до 21:00 будут также доступны живые операторы.

Кроме того, в первой половине мая в регионе пройдут выездные вакцинации животных. Ознакомиться с графиком мероприятий в деревнях, сёлах и СНТ можно по ссылке. Также опубликован список парков, где будут дежурить мобильные ветеринарные пункты. Владельцы смогут зарегистрировать, привить и чипировать питомца прямо на прогулке — при себе необходимо иметь ветеринарные документы животного и паспорт.

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В подмосковном МЧС предупредили о неблагоприятных метеоявлениях
30 апреля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Жителей и гостей Подмосковья предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 3 мая на территории Московской области местами ожидаются заморозки. Термометры покажут -6…1°С. Гражданам следует быть внимательнее при нахождении на улице», – отметили в главке.
Там пояснили, что гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой стоит воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц. Водителям надлежит снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Помимо этого, им следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

В МЧС напомнили, что на скользкой и влажной дороге нельзя резко тормозить. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

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