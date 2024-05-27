Автоэксперт Холодов объяснил неэффективность ужесточения мер за скрытые номера

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.