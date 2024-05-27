Автоэксперт Холодов объяснил неэффективность ужесточения мер за скрытые номера

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov
Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК и вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов заявил о неэффективности мер по ужесточению наказания для автовладельцев, скрывающих номера машин.
«Дорожные камеры и сами инспекторы могут фиксировать такие нарушения и привлекать водителей к ответственности. Однако может возникнуть сложность с доказательством, что данное устройство принадлежит хозяину машины. Каким образом удастся подтвердить, что имел место факт установки устройств, скрывающих номерные знаки, неясно», — отметил в беседе с RuNews24 Холодов.
До этого стало известно, что в Кузбассе Следственный комитет проверяет водителя автобуса, который высадил ребёнка за неуплату проезда. Отмечается, что безналичную оплату проезда он не принял, к тому же у девочки не оказалось при себе телефона, так что в итоге школьница была высажена без средств связи.
«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в СМИ», — приводит «Сiбдепо» сообщение СК Кузбасса.Ранее сообщалось, что в Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом.
Читайте также:
В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом
Автоэксперт Сажин предложил альтернативу лишению прав за сокрытие номера
Актёр из сериала «След» погиб в результате автокатастрофы
Мелисса Тимофеева