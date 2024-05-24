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Автоэксперт Сажин предложил альтернативу лишению прав за сокрытие номера

24 мая 2024, 16:24
Фото: iStock/VTT Studio

Фото: iStock/VTT Studio

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров.
По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.

«Транспортные средства, которые размещены на парковке с отсутствующими или скрытыми регистрационными знаками нужно эвакуировать на штрафстоянку. Пусть потом человек приходит со своими знаками объясняет, что произошло. Пусть такие авто стоят в закрытых дворах, на парковках ТЦ, но не на проезжей части», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.



Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что нарушение правил поездки на электросамокатах может грозить штрафом.

«Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена. За нарушение этого запрета могут оштрафовать водителя самоката. Но некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. Тогда надо изучить инструкцию производителя, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира», — прокомментировал в беседе с RT Поздняков.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявляла о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.

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#штраф
#автомобили
#нарушение
#поездки
Глава Истры Витушева побывала на последнем звонке в старейшей школе муниципалитета
24 мая 2024, 16:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Глава Истры Татьяна Витушева посетила последний звонок в старейшей школе городского округа, носящей имя Антона Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«За более чем 100 лет из этой школы выпустились тысячи истринцев, а два года назад мы провели в ней капремонт, бережно сохранив всю глубочайшую атмосферу этого учебного заведения», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, последний звонок в школе встретили 119 девятиклассников и 58 одиннадцатиклассников.
«Это трогательный и немного грустный момент не только для самих выпускников, но для их педагогов и, конечно, родителей. Желаю всем ребятам верить в себя и добиваться поставленных целей, с оптимизмом встречать каждый новый день, делиться радостью друг с другом и помнить о моральных и жизненных ценностях, которые были заложены в школе», – отметила Витушева.
Она уточнила, что в этом году в муниципалитете со школой прощаются 705 одиннадцатиклассников, а 1910 учащихся девятых классов сделают выбор – остаться в школе или продолжить образование в колледже.

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#подмосковье
#московская область
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Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим
24 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/Halfpoint

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что многодетных матерей необходимо приравнять к государственным служащим со всеми прилагающимися льготами и пособиями.
«Они выполняют важную государственную задачу – поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», – объяснили в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону. По его мнению, такая мера не просто поспособствует улучшению демографической ситуации в северных регионах, но и привлечёт кадры со всей России.

«Учитывая, что президент России в качестве неоспоримого приоритета определил освоение Арктической зоны, прошу рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне», — приводит RT текст обращения Спиридонова на имя председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Ранее Виталий Милонов выступал с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.

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#многодетная семья
#мать
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Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в столице на выходных
24 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Московском регионе потеплело, дни становятся светлее и солнечнее. Однако людей беспокоит вопрос: стоит ли снова ждать от погоды холодных сюрпризов?
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на ближайших выходных.

«Очень хорошо будет в субботу: 22, 24 градуса днём, чуть прохладнее с утра, пока солнце не разогреет воздух, но потом ни облачка на небе не будет. И растеплится. А в воскресенье погода будет меняться: с утра воздух успеет прогреться до 25 градусов, но во второй половине ждём подход холодного фронтального раздела с севера, пройдет кратковременный дождь с грозой. После дождя погода снова наладится. Основательного похолодания не ожидается, немножко температура с 25 спрыгнет до 21, 22, а потом опять безоблачное небо и много солнца», — рассказал эксперт.

По словам синоптика, в течение следующей недели температура будет подниматься, и к 30, 31 мая «можно ожидать что-то близкое к 28, 29 градусам».

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#солнце
#эксперт
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#погода
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#температура
#небо
#воздух
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Генерала Ивана Попова отпустили из СИЗО
Генерала Попова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест
24 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/Zolnierek

Суд отпустил из СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, его отправили под домашний арест. Об этом сообщает Mash.
Смягчить меру пресечения для Попова принял решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения. СМИ попросили удалиться из зала.

При этом Shot пишет, что решение по апелляции генерал-майора Ивана Попова ещё не принято, а заседание суда продолжается.

Ранее органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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#заседание
#меры
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Более 40 жителей посёлка Лесной приняли участие в «выездной администрации»
24 мая 2024, 15:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В посёлке Лесной прошла встреча с жителями в формате «выездной администрации». На ней рассмотрели обращения 42 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
На встречу пришли глава округа Максим Красноцветов, профильные заместители, председатель Совета депутатов округа, представители МосОблЕИРЦ, руководители подведомственных учреждений и депутаты-единороссы.

Во встрече принял участие и министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Жителей интересовали вопросы строительства дороги Тарасовка-Ивантеевка, капремонта многоквартирных домов, обустройства футбольного поля и реконструкции водозаборного узла №6.
«Это удобный формат. Можно сразу решить вопрос или хотя бы получить компетентный ответ от руководителей администрации. Как говорится, всё и сразу. Приятно, что приезжают к нам в посёлок, и не надо куда-то ехать самим», – поделилась жительница округа Татьяна Авдеева.
Как отметили в администрации, по одним вопросам разъяснения были даны прямо на встрече, по другим темам требуется более детальная проработка.

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Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса

Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков
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#подмосковье
#московская область
#выездная администрация
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Пушкинские выпускники стали участниками последних звонков
24 мая 2024, 14:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Для выпускников городского округа Пушкиинский в пятницу прозвенели последние звонки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В Образовательном комплексе №9 города Пушкино в торжественной церемонии принял участие 51 выпускник.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Красноармейском Центре образования №2 в этом году - 30 выпускников 11-го класса и 85 выпускников девятых классов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Образовательном комплексе №7 города Пушкино прозвенел последний звонок для 11 выпускников. Ребята к празднику сняли фильм, разыграли сценку из «Мастера и Маргариты», где беседа Берлиоза и Бездомного была на Клязьминских прудах, а речь шла о роли родителей и учителей в воспитании детей.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Выпускников поздравили учителя, первоклассники, принимающий эстафету десятый класс, а также замглавы городского округа Пушкинский Юрий Гордеев и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

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#школьники
#школы
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#последний звонок
#подмосковье
#московская область
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Опубликовано видео с Пригожиным из Африки: жив ли на самом деле основатель ЧВК «Вагнер»
В сети появилось видео с человеком, похожим на Евгения Пригожина
24 мая 2024, 14:36

Связанные с ЧВК «Вагнер» каналы на днях опубликовали видео, на котором показаны празднования в честь открытия границы между ЦАР и Чадом. На кадрах фигурирует человек с замазанным лицом, очень похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Видео публикует Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
«Видео намекает, что Пригожин жив и Африке. Хотя лицо замазано», — говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».



Однако комментаторы заметили, что у мужчины со скрытым лицом есть все пальцы, что отличает его от основателя ЧВК.

При этом в западных СМИ данный ролик связали лишь с появлением ЧВК «Вагнер» в Чаде, что ранее отрицалось.

Ранее сообщалось, что Пригожин ещё при жизни передал президенту России Владимиру Путину некую папку с документами, которые могли повлиять на сегодняшнюю чистку в Минобороны РФ.

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#чвк
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Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба
24 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/mofles

Российское Духовное управление мусульман (ДУМ) готово выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба лишь в том случае, если официально будет доказана связь ношения никаба с ростом риска экстремизма. Об этом сообщил зампред управления, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, передает РИА Новости.
По словам Аляутдинова, управление всегда открыто к диалогу, особенно в тех вопросах, которые затрагивают обеспечение безопасности граждан.

Ранее Валерий Фадеев предлагал запретить ношения никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Согласно мнению Фадеева, никаб повышает риски экстремизма в стране.

Напомним, православный священник Павел Островский заявил, что в России не должно быть будущего у никаба. Священник подчеркнул, что запрет никаба в России должен быть однозначным.

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#священник
#запрет
#мусульмане
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В Московской области пляжный сезон начнется 1 июня
24 мая 2024, 14:12

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Через неделю на территории Московской области откроются зоны для пляжного отдыха. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В данный момент идут подготовительные работах на пляжных зонах отдыха в регионе.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды, из них 88 с купанием. Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

По показателям прошлых лет самыми востребованными пляжами у жителей Подмосковья являются пляж у озера Сенеж в Солнечногорске, Новоалександрово в Мытищах, Волкуша в Лыткарино, Голубое озеро в Луховицах.

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