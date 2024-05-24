Автоэксперт Сажин предложил альтернативу лишению прав за сокрытие номера

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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров.
По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.
Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что нарушение правил поездки на электросамокатах может грозить штрафом.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявляла о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.
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«Транспортные средства, которые размещены на парковке с отсутствующими или скрытыми регистрационными знаками нужно эвакуировать на штрафстоянку. Пусть потом человек приходит со своими знаками объясняет, что произошло. Пусть такие авто стоят в закрытых дворах, на парковках ТЦ, но не на проезжей части», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что нарушение правил поездки на электросамокатах может грозить штрафом.
«Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена. За нарушение этого запрета могут оштрафовать водителя самоката. Но некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. Тогда надо изучить инструкцию производителя, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира», — прокомментировал в беседе с RT Поздняков.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявляла о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.
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Мелисса Тимофеева