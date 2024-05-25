В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
В Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в районе 19:00 мск. 22-летний водитель ехал на большой скорости по улице и, вероятно, не справившись с управлением, врезался в дорожный знак. Автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент проходили ребёнок и взрослый человек. Сбив их, он влетел в фасад многоэтажного жилого дома.
Ребёнок с множественными травмами был доставлен в больницу.
Полиция займётся выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Местные жители сообщили изданию, что водитель на этой машине часто дрифтует на дорогах города, не соблюдает ПДД. По их словам, накануне он чуть не сбил пешеходов на одной из улиц Курска.
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Ребёнок с множественными травмами был доставлен в больницу.
Полиция займётся выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Местные жители сообщили изданию, что водитель на этой машине часто дрифтует на дорогах города, не соблюдает ПДД. По их словам, накануне он чуть не сбил пешеходов на одной из улиц Курска.
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Анастасия Чинкова