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В Курске водитель иномарки сбил ребёнка и взрослого, после чего врезался в дом

25 мая 2024, 22:38
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Курске водитель автомобиля Mercedes сбил ребёнка и взрослого на тротуаре, а затем врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в районе 19:00 мск. 22-летний водитель ехал на большой скорости по улице и, вероятно, не справившись с управлением, врезался в дорожный знак. Автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент проходили ребёнок и взрослый человек. Сбив их, он влетел в фасад многоэтажного жилого дома.

Ребёнок с множественными травмами был доставлен в больницу.



Полиция займётся выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Местные жители сообщили изданию, что водитель на этой машине часто дрифтует на дорогах города, не соблюдает ПДД. По их словам, накануне он чуть не сбил пешеходов на одной из улиц Курска.

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#курская область
#дтп
#автомобиль
#авария
В Челябинске молодые люди устроили драку со стрельбой из-за девушки
25 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске группа молодых людей устроила драку со стрельбой. Причиной конфликта могла стать девушка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как парни дерутся, а на фоне слышны звуки выстрелов.

Начальник управления полиции взял выяснение обстоятельств инцидента под собственный контроль. Все участники драки установлены и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранения. Сотрудники Росгвардии нейтрализовали его в квартире, где он забаррикадировался после совершения преступления.

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#челябинск
#стрельба
#драка
#полиция
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Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане
25 мая 2024, 19:47

Фото: iStock/Osobystist

Два мотоцикла BMW столкнулись около Иннополиса в Татарстане. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Отмечается, что в результате аварии погибли оба водителя, а также пассажирка одного из мотоциклов.

После ДТП прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности движения по трассе.

Исполняющая обязанности прокуратора Верхнеуслонского района Алсу Данилова выехала на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб российский триатлонист Игорь Сысоев. Федерация триатлона России выразила соболезнования родственникам и близким спортсмена, отметив, что он был выдающимся профессионалом.

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#дтп
#мотоцикл
#татарстан
#погибший
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В российском регионе из-за украинского обстрела погибли два человека
Гладков: после обстрела ВСУ в поселке Октябрьский погибли мужчина и женщина
25 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по поселку Белгородского района с применением РСЗО. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки два человека погибли.

Жертвами ВСУ оказались мужчина и женщина. Они получили ранения, несовместимые с жизнью, уточнил губернатор.

Также есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

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#рф
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Стрелок, открывший огонь по полицейским в Петербурге, нейтрализован в ходе штурма
25 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру в Санкт-Петербурге, где раннее забаррикадировался стрелок. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, мужчина вел стрельбу по правоохранителям в течение нескольких часов.

Сообщается, что уроженец Чечни Лечи Алханов неоднократно лечился у психиатра.

Напомним, мужчина сначала устроил стрельбу в магазине Санкт-Петербурга, а затем забаррикадировался в своей квартире, откуда продолжил вести огонь. По данным СМИ, он взял в заложницы свою жену и угрожал ей расправой.

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#мужчина
#санкт-петербург
#стрельба
#росгвардия
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Граната взорвалась в жилом доме в Саратове, есть погибшие
25 мая 2024, 18:01

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В квартире многоэтажного дома в Саратове взорвалась граната. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Из дома эвакуировали 12 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины произошедшего и происхождение боеприпаса.

Прежде сообщалось, что в Москве в многоэтажном доме произошел взрыв. Спасатели обнаружили на лестничной клетке предмет, похожий на гранату. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#граната
#происшествия
#саратов
#взрыв
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Силовики штурмуют квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских чеченец – видео
25 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Fedorovekb

Силовики пытаются штурмовать квартиру, где забаррикадировался стрелявший в полицейских мужчина. Злоумышленник продолжает стрельбу, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в одном из магазинов Санкт-Петербурга произошла стрельба. Затем мужчина с оружием забаррикадировался в квартире и продолжил вести огонь по полицейским из окна.

Правоохранители установили, что стрелявшим является 59-летний чеченец. В настоящее время со стрелком ведутся переговоры, он отказывается сдаваться. Из дома, где находится стрелок, выводят жителей соседних квартир, периметр огорожен лентой.
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#полиция
#стрельба
#мужчина
#переговоры
#санкт-петербург
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У пассажира питерского метрополитена на «Садовой» нашли запал для гранаты
25 мая 2024, 16:39

Фото:istockphoto/Petr Vdovkin

Запал для гранаты нашли у пассажира питерского метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка». Работники метро остановили мужчину на станции «Садовая», при досмотре его сумки обнаружились предметы, напоминающие взрывные устройства. По предварительным данным, речь идет о запале для гранаты.
Находку отдали экспертам, а мужчину задержали. Как пишет «Фонтанка», он заявил, что привез устройство из зоны спецоперации.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга получила свыше десяти анонимных сообщений о минировании. Они поступили с неустановленных телефонов, с трех электронных адресов.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины проводится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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#россия
#санкт-петербург
#метро
#оружие
#спецоперация
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Актрису Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением
25 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в пятницу 81-летняя актриса почувствовала недомогание. Её доставили в Боткинскую больницу в сопровождении сестры.

Врачи диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.

В настоящее время артистка находится под наблюдением медиков. Её состояние оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с коронавирусом прямо из театра Маяковского. Она должна была выступить в спектакле «Бешеные деньги», но почувствовала боль в груди. Выступление было отложено.

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#врачи
#актриса
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В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским
25 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошёл на Невском проспекте. Местный житель открыл огонь по силовикам, в результате один из них получил ранение.

На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемого разыскивают, задержать его на месте преступления не удалось.

По уточненным данным, злоумышленник забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам. Состояние раненого полицейского оценивается как тяжелое.

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#мужчина
#санкт-петербург
#стрельба
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