Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Автомобилисты, предпочитающие на полную громкость слушать музыку в машине – проблема, с которой сталкиваются во всём мире. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как с ними бороться и эффективны ли имеющиеся меры.
Он подчеркнул, что нарушением является не только музыка, но и весь тюнинг авто, включая, например, дефлекторы на капоте. Они никак не влияют на безопасность дорожного движения. Однако любое внесение изменений в конструкцию машины, не предусмотренное производителем, прописано в техническом регламенте европейского экономического союза и числится в списке неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена.
При установке мощной акустической системы нужно быть готовым к тому, что начнут вылетать предохранители. Сменив предохранители, стоит ждать того, что сгорит проводка и автомобиль выйдет из строя, рассказал собеседник ОСН.
Если в ходе проверки сотрудник ГИБДД обнаружит внесённые в конструкцию авто изменения, помимо административного штрафа будет выписано требование об устранении новых элементов. На это обычно даётся 10 суток. В случае если водитель не выполнит указание, он будет повторно привлечён к административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток.
Нарушителей, превышающих допустимый уровень шума автомобиля, следует ловить при помощи шумомеров. Однако это не всегда эффективно. Например, чтобы измерить уровень шума мотоцикла, придётся остановить водителя и попросить его прокрутить ручку газа.
При этом, такие приборы должны быть прописаны по ГОСТу, заключил Сажин.
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При установке мощной акустической системы нужно быть готовым к тому, что начнут вылетать предохранители. Сменив предохранители, стоит ждать того, что сгорит проводка и автомобиль выйдет из строя, рассказал собеседник ОСН.
Нарушителей, превышающих допустимый уровень шума автомобиля, следует ловить при помощи шумомеров. Однако это не всегда эффективно. Например, чтобы измерить уровень шума мотоцикла, придётся остановить водителя и попросить его прокрутить ручку газа.
При этом, такие приборы должны быть прописаны по ГОСТу, заключил Сажин.
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Анастасия Чинкова