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Автоэксперт Сажин рассказал, как бороться с любителями громкой музыки в машине

04 марта 2024, 17:51
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Автомобилисты, предпочитающие на полную громкость слушать музыку в машине – проблема, с которой сталкиваются во всём мире. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как с ними бороться и эффективны ли имеющиеся меры.
Он подчеркнул, что нарушением является не только музыка, но и весь тюнинг авто, включая, например, дефлекторы на капоте. Они никак не влияют на безопасность дорожного движения. Однако любое внесение изменений в конструкцию машины, не предусмотренное производителем, прописано в техническом регламенте европейского экономического союза и числится в списке неисправностей, при которых эксплуатация авто запрещена.

При установке мощной акустической системы нужно быть готовым к тому, что начнут вылетать предохранители. Сменив предохранители, стоит ждать того, что сгорит проводка и автомобиль выйдет из строя, рассказал собеседник ОСН.


Если в ходе проверки сотрудник ГИБДД обнаружит внесённые в конструкцию авто изменения, помимо административного штрафа будет выписано требование об устранении новых элементов. На это обычно даётся 10 суток. В случае если водитель не выполнит указание, он будет повторно привлечён к административной ответственности вплоть до ареста на 15 суток.

Нарушителей, превышающих допустимый уровень шума автомобиля, следует ловить при помощи шумомеров. Однако это не всегда эффективно. Например, чтобы измерить уровень шума мотоцикла, придётся остановить водителя и попросить его прокрутить ручку газа.

При этом, такие приборы должны быть прописаны по ГОСТу, заключил Сажин.

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#автомобиль
#автомобилисты
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#нарушения
#шум
#гибдд
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Сотрудник МЧС России в Дагестане спас детёныша тюленя, запутавшегося в сетях
04 марта 2024, 18:41

Сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя, который запутался в рыболовных сетях. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Согласно сообщению, спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России заметил запутавшегося в сетях малыша тюленя на берегу Каспийского моря вблизи Махачкалы. Детеныш не смог самостоятельно освободиться.

Уточняется, что Эльдар Зайпуллаев разрезал сети и выпустил малыша в море. Теперь маленький тюлень вновь оказался на свободе.
#мчс
#детёныш
#море
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На сбои в работе Telegram пожаловались более 1200 человек
04 марта 2024, 18:18

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

4 марта в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, сообщает сервис Downradar.
За последние 24 часа о проблемах сообщили более 1 200 пользователей. В основном жалобы поступали из Москвы (964 сообщения), города Санкт-Петербург (83), Екатеринбург и Свердловская область (39). Пользователи отмечали полную неработоспособность приложения.

Кроме того, отчеты сервиса показали, что у некоторых пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и голосовых сообщений.

Downradar – сервис, который фиксирует сбои в работе популярных мессенджеров, соцсетей и мобильных операторов.

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На мартовские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы
04 марта 2024, 18:08

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Расписание подмосковных электричек изменится в длинные праздничные выходные, кроме того, будет пущен ряд дополнительных составов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«Все поезда столичного транспортного узла будут следовать 7 марта по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначает дополнительные экспрессы: 8-10 марта по направлению Москва — Тула и Тула — Москва, 10 марта: Рязань-2— Москва», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительный состав из 11 вагонов будет курсировать на участке Черусти — Вековка 7 и 10 марта.

Возможны также точечные корректировки графика движения электричек. Актуальное расписание размещается на вокзалах и железнодорожных станциях, а также на сайте ЦППК и мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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В Подмосковье камеры зафиксировали более 1,4 тыс нарушений в перевозке стройотходов
04 марта 2024, 17:28

Фото: пресс0служба ГУСТ МО

Более 1400 нарушителей правил перевозки строительных отходов в Московской области попались за три прошедших зимних месяца благодаря дорожным камерам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала зимы 1 тысяча 402 водителя без разрешающих документов попались в объективы камер. За этот период нарушители правил перевозки стройотходов в упрощенном порядке получили штрафы, общая сумма которых превысила 88 миллионов рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
При этом отмечается, что в начале зимы нарушителей было в разы больше, чем в конце. Например, если в декабре попались 943 нелегальных перевозчика строительного мусора, то в феврале — 94.

В ведомстве напомнили, что для перевозки строительных отходов необходимо оформить разрешение. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

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#мусор
#штрафы
#строительный мусор
#густ мо
#московская область
#подмосковье
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Терапевт из Судана работает в поликлинике в подмосковном Лыткарино
04 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/fizkes

Терапевт их Судана устроился работать в районную поликлинику подмосковного Лыткарино, об этом сообщает «Российская газета».
Как сообщили в СМИ, Абделмалик Мохамед Ариф Абдалла родился и вырос в Судане. Когда встал вопрос о том, куда юноша поедет учиться, семья коллегиально приняла решение в пользу Мордовского государственного университета.

Когда новоиспечённый специалист окончил ВУЗ — в Судане вновь вспыхнула гражданская война.

Абделмалик остался в России и выбрал своим местом работы лыткаринскую поликлинику №2.

Напомним, в Московской области вводят всё новые программы для привлечения специалистов к работе в медучреждениях. Так, по информации Минздрава Подмосковья, с начала 2022 года для сотрудников сферы здравоохранения действует программа «Приведи друга». Сотрудник больницы может получить премию в размере за трудоустройство привлеченного им специалиста – до 40 тыс. рублей врача, до 25 тыс. рублей – за фельдшера или медсестру.

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#поликлиника
#африка
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Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии
04 марта 2024, 17:21

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Призерами олимпиады стали учащиеся школьного лесничества «Родничок» — Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова.

«Олимпиада проходила в два этапа. В теоретическом туре ребята показали свои знания в различных разделах экологии: аутэкология, синэкология, демэкология, социальная и прикладная экология. Во втором туре лицеисты защищали свои проекты, которые готовили под чутким руководством наставников», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Анатолий представлял проект «Сортоиспытание огурца посевного в открытом грунте в условиях городского округа Шатура Московской области», а Анастасия - «Влияние продолжительности освещения на скорость роста микрозелени, выращиваемой на различных субстратах в домашних условиях».

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#проекты
#школьники
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В Подмосковье восстановили подачу горячей воды более чем в 340 домов
04 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Бесперебойную подачу горячей воды в 341 многоквартирный дом восстановили сотрудник управляющих компаний Московской области по запросу жильцов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Работники управляющих компаний под контролем инспекторов ГУСТ отработали 341 обращение жителей по устранению перебоев в подаче горячей воды в подмосковных домах с начала текущего года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самое больше количество заявок по этому вопросу поступило из Химок.

В ведомстве напомнили, что, согласно принятым нормативам, продолжительность перерыва горячего водоснабжения не может составлять суммарно более восьми часов в месяц и более четырёх часов единовременно. Исключение составляют случаи, когда отключение горячей воды происходит из-за аварии на тупиковой магистрали. При этой проблеме горячей воды может не быть 24 часа подряд.

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#горячая вода
#густ мо
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#московская область
#подмосковье
#мкд
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«Прорвали блокаду и санкции США»: Американец посетил ВФМ в Сочи
Американский студент на ВФМ заявил, что рад прорвать блокаду США
04 марта 2024, 16:41

Фото: Пресс-служба ВФМ

Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции, его слова передаёт «РИА Новости».
«Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США (на ВФМ). Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — заявил американец, обращаясь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

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#сергей лавров
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«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз
Эксперт Хвостов: не стоит поступать в вузы «за компанию» с друзьями
04 марта 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов в беседе с «Известиями» рассказал о самых частых ошибках, которые совершают абитуриенты при поступлении в вуз.
Одной из самых частых ошибок является неправильная последовательность выбора. Многие школьники в первую очередь определяются с вузом, а затем уже со специальностью. Это зачастую приводит к разочарованию в выбранной профессии.

Сначала, пояснил эксперт, необходимо определиться с профессией, которая действительно интересна абитуриенту. Уже потом, исходя из этого выбора, выбирать школьные предметы, необходимые для поступления, и вуз.

Второй ошибкой при выборе вуза становится влияние других людей. Так, нередки случаи, когда выбор за ребёнка делают его родители. Также ребята часто поступают в институты, которые выбрали их друзья.

Однако к выбору профессии и института важно подходить серьёзно, поскольку это фактически выбор будущей жизни, подчеркнул собеседник «Известий».

Последней ошибкой, которую обозначит Хвостов, стал пропуск сроков подачи документов в вуз. Бывают случаи, когда абитуриент не смог поступить, поскольку не разобрался заранее с правилами поступления и упустил сроки подачи.

В заключение специалист призвал школьников, которым трудно определиться с профессией, пройти профориентацию.

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#абитуриент
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