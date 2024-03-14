Автоэксперт Канаев назвал полезной инициативу о лекциях об управлении СИМ

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Автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится. Такая инициатива вредить ничему не будет и будет только на благо», — пояснил в беседе с RT Канаев.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев объяснил, почему специальные ограждения на дорогах не используются повсеместно на всех дорогах. По его словам, ГИБДД, владельцы дорог и региональные власти, опираясь на ряд объективных факторов, принимают решение об установке тех или иных дорожных конструкций.
«Нормативные предписания касаются характеристик каждой конкретной дороги. Но, например, после аварий на трассе М-12 ГИБДД вынесла предложения по установке краевых ограждений, и «Автодор» приступил к их монтажу. Порой можно услышать мнение, что, наоборот, лучше без них. Но это очень спорно: отбойник в большинстве случаев спасает жизни», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.
До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением организовать лекции о безопасном управлении электросамокатами для молодёжи на базе учебных заведений.
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