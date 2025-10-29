Автоэксперт назвал главную проблему китайских авто в России

29 октября 2025, 03:56

Аналитик Васильев: Главная проблема китайских авто связана с прогрессом автоконцернов

Фото: iStock/Fahroni

Главной проблемой китайских автомобилей в России является чрезвычайно высокая скорость обновления модельного ряда. Об этом рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.





По его словам, китайские концерны выпускают новые модели с частотой, сравнимой с обновлением мобильных гаджетов. Это приводит к отсутствию полноценной системы постпродажного обслуживания, ведь производителям выгоднее создавать новые модификации, чем поддерживать старые.



Кроме того, в Китае отсутствует культура владения подержанными автомобилями, что усугубляет ситуацию.





«Даже в рамках актуальных типов авто скорость внесения изменений в конвейерные машины настолько велика, что одна и та же модель, выпущенная с разрывом в полгода, может иметь несовместимые комплектующие», — объяснил эксперт.