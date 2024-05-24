За маскировку номеров автомобиля будут наказывать строже

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.
Инициаторы проекта отметили, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в 1,5 раза.
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Инициаторы проекта отметили, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП выросло в 1,5 раза.
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