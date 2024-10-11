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В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

Роскачество: Гражданам без постоянного дохода откажут в ипотеке
11 октября 2024, 17:44
Фото: iStock/gopixa

Фото: iStock/gopixa

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявила, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.
«Чтобы банк решился на выдачу крупной суммы в виде ипотечного кредита, надо подтвердить свою платёжеспособность. Для тех, кто трудоустроен официально и/или получает зарплату на карту ипотечного банка, проблем нет. Банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — рассказала в беседе с RT Вяльшина.

До этого сообщалось, что в Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина, вымогавшего у коллеги деньги и вынуждавшего его для этого брать банковские кредиты.



«Обвиняемый за полгода путём вымогательства похитил у потерпевшего более 1,1 млн рублей. Вину в совершенном преступлении фигурант не признал, поясняя, будто никогда не избивал коллегу, а деньги тот отдавал ему добровольно. Но удалось установить свидетелей и очевидцев произошедшего. Полицейскими изучены кредитная история, платёжная документация, выписки по банковским операциям обеих сторон. В результате причастность обвиняемого к совершению вымогательства была доказана», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы полиции Кузбасса.

Ранее экономист Елена Ведута заявляла, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.

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На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT
11 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Красногорский колледж организовал межрегиональный форум «Кадры для IT-отрасли в современных условиях», в мероприятии приняли участие преподаватели средних специальных учебных заведений, а также представители российских IT-компаний, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В программу форму вошли форсайт-сессии, на которых обсуждали кластерную модель сетевого взаимодействия, и пленарная часть, темой которой стали требования к выпускникам техникумов и колледжей, а также необходимые шаги по воспитанию профессионалов», — говорится в сообщении.
Директор Красногорского колледжа Сергей Дёмин отметил, что такие встречи помогают системе образования определить, в каком направлении корректировать программы по подготовке специалистов, так как позволяют непосредственно узнать потребности работодателей.

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#цифровизация
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В Красногорске воспитанникам семейных центров рассказали о цифровизации в МФЦ
11 октября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс «Цифровизация в повседневной жизни» провели для 40 воспитанников семейных центров в МФЦ Красногорска, сообщает администрация городского округа со ссылкой на Мингосуправления Московской области.
«Ребята узнали, как работают специалисты МФЦ, какие отделы есть в офисах «Мои документы» и какие услуги населению они предоставляют. Особо юным визитёрам понравились интерактивные игры, посвящённые определению цели визита в МФЦ и оформлению дубликата СНИЛС», — говорится в сообщении.
Такие мастер-классы призваны помощь ребятам понять, как работают госучреждения, а также научиться пользоваться электронными сервисами. Благодаря, в том числе, и этим занятиям, в будущем ребята смогут самостоятельно решать вопросы, связанные с оформлением документов и получением различных госуслуг.

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#красногорск
#мфц
#цифровизация
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Когда менять зимнюю резину на новую в 2024: штрафы, особенности, как выбирать
11 октября 2024, 17:25

Фото: iStock/djedzura

С наступлением холодов и выпадением первых осадков многие автовладельцы задумываются о смене летних шин на зимние. Но при какой именно погоде это следует сделать? Какие покрышки лучше выбрать? И какие правила и требования необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф за использование резины не по сезону?
Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Радио 1».

Когда менять резину на зимнюю по закону

Замена резины с летней на зимнюю и наоборот — обязательное требование, которое прописано в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этому документу, автомобилисты должны «переобуть» машину в период с сентября по ноябрь. Конкретные даты зависят от региона и погодных условий.

Фото: iStock/Fahroni

Важно помнить, что использование летней резины зимой запрещено законом. За нарушение правила предусмотрен штраф.

Какой штраф, если не менять резину

Размер штрафа за использование летней резины в зимний период составляет 500 рублей. Однако это минимальное наказание. В некоторых случаях сумма может быть больше. Например, если из-за несвоевременной замены резины произошло ДТП, размер штрафа может увеличиться. Кроме того, виновник аварии должен будет возместить ущерб пострадавшему.

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется своевременно менять резину на зимнюю.

При какой минимальной температуре нужно менять резину на зимнюю

Производители рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 °C. При такой температуре летняя резина теряет свои свойства и становится менее эффективной. Это может привести к ухудшению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути.

Фото: iStock/Scharfsinn86

Однако ориентироваться только на температуру не стоит. Важно также учитывать погодные условия. Если на улице выпал снег или образовался лед, менять резину нужно раньше.

Как зимняя резина влияет на управление автомобиля

Зимняя резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем летняя. Это позволяет автомобилю лучше справляться с поворотами и торможением. Кроме того, зимняя резина более устойчива к низким температурам. Она не дубеет на морозе и не теряет своих свойств.

Использование зимней резины особенно важно в условиях гололеда и снегопада. Она поможет избежать ДТП и сохранить жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

Как выбрать зимнюю резину

При выборе зимней резины важно учитывать несколько факторов:
  • Размер: резина должна соответствовать размеру колес вашего автомобиля.
  • Тип: существует несколько типов зимней резины, каждый из которых предназначен для определенных условий эксплуатации. К примеру, шипованная обеспечивает лучшее сцепление на льду, «липучка» — более универсальна.
  • Производитель: выбирайте резину от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции.
Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Не стоит экономить на зимней резине. Качественная резина обеспечит безопасность и комфорт во время езды.

Обязательно ли клеить знак «Шипы»?

Знак «Шипы» не является обязательным, но его наличие может помочь другим водителям правильно реагировать на ваше авто в случае ДТП.

Раньше наклейка то не была обязательной, то снова становилась таковой. Однако на сегодняшний знак не требуется, а его установка носит исключительно рекомендательный характер.

Как «обкатывать» новую резину

После установки новой резины важно правильно ее «обкатать». Для этого необходимо проехать несколько сотен километров на небольшой скорости и без резких маневров. Это позволит резине адаптироваться к дороге и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

Можно ли купить б/у резину

Покупка б/у резины может быть выгодной, но она также может быть рискованной. Б/у резина может иметь скрытые дефекты, которые могут привести к аварии. Кроме того, срок службы б/у резины меньше, чем у новой.

Фото: iStock/Milan Krasula

Если вы решили купить б/у резину, убедитесь, что она в хорошем состоянии и имеет все необходимые документы.

Опасность подержанных шин

Подержанные шины могут иметь скрытые дефекты, такие как трещины, порезы или неравномерный износ. Они могут привести к разрыву шины во время движения, что может привести к аварии.

Кроме того, подержанные шины могут быть изношены и иметь меньший срок службы, чем новые. Это означает, что вам придется менять их чаще, что может быть более затратно.

В заключение, замена резины на зимнюю — важное мероприятие, которое обеспечивает безопасность и комфорт во время езды. Не стоит откладывать ее на потом, чтобы избежать неприятных последствий.

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Хакеры заставили роботы-пылесосы в США ругаться матом
ABC: в США хакеры взломали несколько роботов-пылесосов, заставив их материться
11 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/Alina Prokudina

В США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Об этом информирует телекомпания ABC.
Проблемы возникли с роботами китайской фирмы Ecovacs. По словам одного из пользователей Дэниела Свенсона, в один из дней он услышал, что пылесос издает необычные звуки. Мужчина перезагрузил устройство, но после включения оно начало ездить по квартире и нецензурно выражаться.

После случившегося Свенсон перестал пользоваться этим пылесосом. Пострадавший заявил, что матерящегося робота могли услышать его дети.

Подобные случаи были зафиксированы в разных городах Соединенных Штатов с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали устройство Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и материться. Еще через некоторое время он стал выкрикивать расистские лозунги.

В компании Ecovacs подтвердили, что их девайсы подверглись хакерской атаке.

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На Эвересте обнаружили останки пропавшего 100 лет назад альпиниста
На Эвересте обнаружили останки пропавшего 100 лет назад альпиниста Эндрю Ирвина
11 октября 2024, 16:57

Фото: iStock/yanik88

На Эвересте обнаружили останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, который пропал 100 лет назад. Об этом сообщает телеканал National Geographic.
Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори отправились в экспедицию в 1924 году, чтобы стать первыми, кто покорил самую высокую гору в мире. Однако во время подъёма альпинисты пропали.

Тело Мэллори нашли лишь в 1999 году. Останки Ирвина удалось обнаружить только сейчас: специалисты нашли ботинок мужчины и носок с инициалами. На сегодняшний день продолжается поиск доказательств того, что Ирвин и Мэллори самыми первыми покорили вершину.

Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркировали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.

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#мужчины
#тела
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В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии
11 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Московской области продолжаются профилактические рейды, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Один из таких рейдов прошёл утром на улице Речной в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Водителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, о наказании за вождение в нетрезвом виде и о важности соблюдения правил дорожного движения.

Рейд был организован так, что ни один нарушитель не смог избежать проверки. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, общались с водителями и оценивали их состояние визуально. Ответственные водители получили тематические памятки.

В ходе рейда было проверено более ста автомобилей. За один час работы сотрудники Госавтоинспекции не обнаружили ни одного водителя в состоянии опьянения, что свидетельствует о высокой дисциплине среди жителей и гостей региона.

Такие мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий, связанных с вождением в нетрезвом виде. ГИБДД призывает всех водителей быть ответственными и не садиться за руль после употребления алкоголя.

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#рейд
#водители
#правила
#красногорск
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Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуру Кроша вернули в вольер к родителям
11 октября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.
После возвращения в зоопарк Крош некоторое время провел на карантине. Уточняется, что все желающие смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в эти выходные.

Напомним, кенгуренок Крош пропал из Ярославского зоопарка утром 27 сентября. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два детеныша кенгуру. По факту пропажи животных было возбуждено уголовное дело. В начале октября подозреваемого в краже кенгуру задержали на вокзале города Александров Владимирской области.

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#зоопарк
#уголовное ночь
#выходные
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В образовательном комплексе на 420 детей в Красногорске начали монтировать лифты
11 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Kerkez

Образовательный комплекс, рассчитанный на 160 младшеклассников и 260 воспитанников детского сада, возводят на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, идёт прокладка наружных инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада и монтаж витражей. Стартовали работы по установке современного лифтового оборудования», — говорится в сообщении.
Прилегающую территорию планируется благоустроить. Там установят спортплощадки, площадки для наблюдений за погодой и для изучения ПДД, а также разобьют газоны и посадят деревья и кустарник.

Строительство образовательного учреждение ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#красногорск
#строительство
#детский сад
#школа
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В центре «Активное долголетие» провели мастер-класс «Фотошоп в телефоне»
11 октября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

11 октября в центре «Активное долголетие» на Заводской улице преподаватель компьютерной грамотности Светлана Сорокина провела мастер-класс «Фотошоп в телефоне». Участники занятия изучили, как применять популярные программы для редактирования, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Светлана продемонстрировала, как создавать коллажи, добавлять эффекты и даже визуально «омолаживать» себя на несколько лет.

Кроме того, она рассказала о функциях таких программ, как PS Express, Gradient и Face App, и объяснила, как с их помощью можно сделать свои фотографии более привлекательными и интересными.

Подобные мероприятия помогают пожилым людям не только приобрести новые навыки, но и обрести уверенность в использовании современных технологий. Они могут использовать полученные знания в повседневной жизни, например, для общения в социальных сетях или создания ярких фотоальбомов.

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