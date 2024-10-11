В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

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Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявила, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.
«Чтобы банк решился на выдачу крупной суммы в виде ипотечного кредита, надо подтвердить свою платёжеспособность. Для тех, кто трудоустроен официально и/или получает зарплату на карту ипотечного банка, проблем нет. Банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — рассказала в беседе с RT Вяльшина.
До этого сообщалось, что в Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина, вымогавшего у коллеги деньги и вынуждавшего его для этого брать банковские кредиты.
«Обвиняемый за полгода путём вымогательства похитил у потерпевшего более 1,1 млн рублей. Вину в совершенном преступлении фигурант не признал, поясняя, будто никогда не избивал коллегу, а деньги тот отдавал ему добровольно. Но удалось установить свидетелей и очевидцев произошедшего. Полицейскими изучены кредитная история, платёжная документация, выписки по банковским операциям обеих сторон. В результате причастность обвиняемого к совершению вымогательства была доказана», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы полиции Кузбасса.
Ранее экономист Елена Ведута заявляла, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.
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