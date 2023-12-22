Автоэксперт Кадаков спрогнозировал подорожание УАЗа в новом году

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Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что автомобили УАЗ в 2024 году могут вырасти в цене на 5-7%.
«Есть много входящих факторов, которые влияют на цену автомобилей, и как они изменятся в следующем году — вопрос открытый. Неизвестно, какой будет курс валют, а автомобили УАЗ значительно импортозависимы. Непонятно, какой будет ключевая ставка ЦБ. Если все факторы останутся неизменными, то можно предположить, что автомобили УАЗ подорожают в следующем году на величину инфляции — на 5-7% в течение года», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кадаков.
Он добавил, что модернизация автомобилей производителя, которую планирует произвести компания, также может отразится на росте стоимости.
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