Автоэксперт Попов заявил о проблеме спецмаркировки лекарств для водителей

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Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что сейчас реализовать специальную маркировку лекарственных средств для водителей весьма сложно.
Он пояснил, что сложности осуществления подобной инициативы заключается в том, что нет референсов тех концентраций веществ в разных лекарствах, при которых можно или нельзя садиться за руль. Также, по его словам, нет методики, по которой можно опрделить, принимал ли водитель те или иные препараты.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальную маркировку для лекарственных средств, приём которых опасен для управления автомобилем.
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«В аннотациях к лекарствам и в различных описаниях есть информация, какие вещества влияют на управление сложными механизмами и имеют седативный эффект, какие не влияют. Но у нас нет методики, как проверять, принимал автомобилист лекарства или нет. Поэтому сейчас сотрудники ГИБДД допрашивают водителей, какие препараты принимали, болеете ли, потому что нет указаний, какие значения должны быть, и нет методики, как их выявлять», — прокомментировал в беседе с RT Попов.
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Мелисса Тимофеева