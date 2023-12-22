Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой

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Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что автомобиль зимой требуется мыть не реже одного раза в неделю.
Он пояснил, что это необходимо для снижения негативного влияния реагентов.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин поддержал правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.
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«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.
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Мелисса Тимофеева