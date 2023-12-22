Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой

Продажа спиртного в интернете запрещена на всей территории России, поэтому для безопасности не стоит заказывать алкогольную продукцию онлайн. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, где в преддверии Нового года напомнили правила выбора безопасной и качественной алкогольной продукции.