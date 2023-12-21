Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что поддерживает правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.
При этом, он отметил сложность реализации подобных мер.
По его словам есть ситуации, когда с человека взимаются большие штрафы за пьяное вождение, в случае совместного имущества вопрос решается через суд, однако как наказывать за такие нарушения тех, на ком никакого имущества не числится, вопрос, считает эксперт.
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«У нас, помимо личных автомобилей, есть транспортные средства, которые находятся в совместной собственности, например, с супругой. Есть арендованные автомобили, прокатные. Непонятно, как это будет действовать в случае с иностранными гражданами за рулем, которых у нас в такси большинство», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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