Автоэксперт Кадаков: В РФ не хватает машин, дорог и парковок

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Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что проблемы с дефицитом парковочных мест и иллюзии об избытке машин в городах возникают из-за нехватки дорог и парковок.
«То, что наши города, как и в Европе, зачастую строили не в расчете на быстрый темп автомобилизации — это да. Но машин у нас все равно мало. И дорог мало. Нужны дороги, нужны развязки, нужны парковки и так далее. Без автомобилей мы все равно не обойдемся», — подчеркнул Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, не важно, какими будут автомобили: бензиновыми, гибридными или электрическими, но без них россияне не смогут обойтись.
При этом эксперты «Авито Авто» рассказали «Известиям», где выгоднее всего приобрести подержанные Lada Vesta, Kia Sportage и Toyota Camry.
«Средняя цена пятилетней Lada Vesta в России составляет 1,06 млн рублей. При этом в отдельных регионах покупатели могут сэкономить до 10%. К примеру, в Новосибирской области автомобиль можно приобрести в среднем за 949 тыс. рублей, в Пермском крае — за 950 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — за 970 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
При этом Kia Sportage с пробегом дешевле всего можно купить в Санкт-Петербурге, а Toyota Camry — в Новосибирской области.
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