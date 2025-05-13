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Автоюрист пояснил необходимость закона о локализации машин такси с 2026 года

Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

Законом о локализации такси правительство пытается поддержать отечественный автопром. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Напомним, Госдума рассматривает законопроект, который подразумевает, что с 1 октября 2025-го в такси можно будет использовать машины машины с высокой долей российской сборки.

«Правительство пытается поддержать отечественный автопром, чтобы автомобили, которые используются массово перевозчиками, в данном случае такси, были российского производства, и правительство ищет различные способы для поддержки именно российского производителя с учётом того, что у нас значительно возросли ставки по кредитам», — пояснил Воропаев в беседе с RT.

Так, по его словам, правительство решило обязать транспортные компании, владеющие такси, закупать автомобили, производящиеся в России или же с большой долей локализации.

Воропаев при этом отметил, что в этом случае российский автопром сможет стать более конкурентоспособным.

Тем временем председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что массовая замена парка такси будет происходить за счет пассажира. Кроме того, он добавил, что многие водители с личными автомобилями уйдут в теневой сектор.

«Проблема в том, что введение в силу такого закона должно быть синхронизировано с тем, что российские заводы станут выпускать соответствующее количество автомобилей соответствующего качества, во-вторых, это должно быть синхронизировано с естественной заменой существующего парка такси – это 5-7 лет», — рассказал Янков.

Он отметил, что в Москве автомобиль-такси работает всего 3-4 года, а в сельской местности они служат до 15 лет. И все это надо учесть, заключил эксперт.

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Экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России
Чубайс с октября 2022 года по март 2023 избавился от всей недвижимости в РФ
13 мая 2025, 23:35

Анатолий Чубайс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Об этом заявил представитель компании в арбитражном суде Москвы, передаёт РИА Новости.
«Все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени», — поделился юрист.
Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.

Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
В марте 2024 года «Роснано» подало иск к Чубайсу и семи экс-руководителям о взыскании 5,6 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Суд арестовал их активы, но частично удовлетворил последовавшее ходатайство Чубайса.

«Он (суд) оставил арест денежных средств и иного имущества в пределах суммы иска, но "за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса"», — передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мигрант-таксист пытался изнасиловать девушку в её же подъезде в Башкирии. Инцидент произошёл в Салавате. Приезжий таксист довёз девушку до дома, а когда она практически заходила в подъезд, выскочил и бросился за ней. Камера домофона записала всё произошедшее.

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Автоюрист пояснил необходимость закона о локализации машин такси с 2026 года
#суд
#пенсии
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#компании
#новости
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Агент Депардье объяснил приговор суда актёру давлением общества
13 мая 2025, 19:00

Фото: iStock/andriano_cz

Приговор актеру Жерару Депардье по делу о домогательствах вынесли из-за давления современного общества. Так считает агент звезды Арно Фрилле.
Ранее стало известно, что Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма.

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — сказал Фрилле в разговоре с «Известиями».

По его словам, судья «подчинился диктату СМИ», несмотря на весомые аргументы защиты. Подобное решение суда больше похоже на желание избежать разногласий. Агент также добавил, что Депардье намерен подать апелляцию.

Несмотря на такие заявления глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью «Газете.Ru» отметила, что Жерар Депардье не должен приезжать в Россию и быть ее гражданином.

«Получение гражданства связано с определенными критериями. Когда Депардье становился гражданином, получил гражданство в нашей стране, не было судебного решения, которое обвиняло его в преступлениях сексуального характера. Но вот сейчас это вопрос уже другого порядка», — пояснила Останина.

Она также выразила сожаление, что в российском законодательстве нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера.

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#гражданство
#страх
#сми
#семьи
#интервью
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Волынец сообщила, что в России существует устойчивый тренд на многодетность
13 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto / Elena Gromova

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила о наличии устойчивой тенденции к росту числа многодетных семей в России.
Об этом она рассказала в интервью агентству «Татар-информ», комментируя высказывание директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца.

Ранее Зубец выразил мнение, что модель многодетной семьи теряет актуальность и уже не входит в повседневные поведенческие нормы. По его словам, даже при наличии финансовой поддержки россияне не стремятся к рождению большого числа детей.

Однако Волынец не согласилась с этим мнением и привела в пример статистику, согласно которой количество многодетных семей в стране ежегодно растет.

«Тренд на многодетность существует и, что важно, он устойчив», — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, большинство таких семей воспитывают троих детей, за ними следуют семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Волынец выразила надежду, что число многодетных семей в будущем будет увеличиваться.

Она также отметила, что решение о рождении нескольких детей формируется под влиянием различных факторов — от личной установки супругов до общественного мнения, влияния СМИ, круга общения и семейных традиций. В частности, на Кавказе многодетность исторически воспринимается как норма и предмет гордости.

«Это большая гордость – быть многодетной семьей. Конечно, это одновременно и большая ответственность, большая нагрузка, но плюсы перевешивают минусы», — подытожила Волынец.

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#семьи
#брак
#омбудсмен
#дети
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День Еремея Запашника 14 мая: как сохранить финансовое благополучие и привлечь в дом счастье, народные приметы
13 мая 2025, 17:34

Фото: iStock/ lnzyx

В народном календаре 14 мая отмечается день Еремея Запашника, или Еремея Запрягальника. Такое название появилось потому, что наши предки с этого дня начинали возделывать землю. В этот день православные христиане почитают пророка Иеремии. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ sedmak

Святой пророк Иеремия жил за 600 лет до рождения Иисуса Христа. Его отец был священником в маленьком городе недалеко от Иерусалима.

Иеремия начал свою работу, когда ему было всего 15 лет, в 627 году до нашей эры. Его проповеди стали особенно важными перед тем, как Иерусалим был разрушен. Он говорил людям, что делать, и что не делать, но многие его не любили. Люди обижали его, а правители хотели его казнить.

После разрушения Иерусалима Иеремия остался в Иудее. Когда убили правителя Годолию, евреи убежали в Египет и взяли с собой Иеремию. Они думали, что он скажет им, как спастись. Но он предсказал, что вавилонский царь разрушит Египет и убьет многих евреев, за что иудеи убили Иеремию. В итоге его предсказание сбылось.

Существует предание, что через 250 лет после этого Александр Македонский перенес тело Иеремии в город Александрию.

Приметы дня


Фото: iStock/ Dmitry Potashkin

  • Ясный день на Еремея — к сухому и жаркому лету.
  • Еловые шишки приобрели красноватый оттенок — пора сеять ячмень.
  • Тёплый вечер и звёздная ночь на 14 мая предвещают ветреное и засушливое лето.
  • Плохая погода в этот день — предвестник холодной и морозной зимы.

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Что можно делать в Еремеев день


Фото: iStock/ ~UserGI15633745

В день памяти пророка Иеремии можно прийти в храм и вознести молитвы святому. Иеремия помогает людям в борьбе с греховными желаниями, укрепляет в них дух смирения и кротости.

14 мая принято заниматься уборкой земельного участка, перемахивать землю и сажать злаки.

Добрые дела выполненные в Еремеев день вернуться сполна, а дом наполниться счастьем и благополучием.


Что нельзя делать в этот день


В день Еремея следует избегать негативных мыслей, печали и тоски. Нарушивших правило ждут неудачи до конца года.

Не стоит откладывать начатые дела: по народным приметам, это может привести к потере финансового благополучия и застою в жизни.

Сны, особенно пророчащие беду, старались не обсуждать, чтобы не дать им возможность сбыться.


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#история
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#египет
#люди
#приметы
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Эксперт фэншуй рассказала, как ускорить исполнение желаний
13 мая 2025, 17:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бумажка с написанной мечтой или предмет, напоминающий её поможет скорее исполниться желанию. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
Специалист отметила, что для исполнения желаний необходимо сохранять в доме порядок и уют. Также стоит положить бумажку с написанной мечтой или предмет, напоминающий её.

«Это может быть, например, фигурка парусника, если человек мечтает о путешествиях, ваза с цветами, если его мечта — процветание, стакан с кисточками, если он хочет проявить себя в творчестве», — пояснила Скуратова в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что желания, связанные с карьерой, бизнесом, путешествиями и знакомствами лучше расположить в гостиной или рабочем кабинете. А желания, связанные с саморазвитием и личными отношениями, лучше положить в спальню.

В то же время ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова заявила «Вечерней Москве», что цифры также имеют тайные значения, речь идет о номерах квартир, подъездов и домов.

«Жилье с более негативной энергетикой имеет цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях. Опасны квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. В них чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания», — предупредила специалист.

При этом в жилье, где присутствует цифры 7, 5, 4, 2, невелика вероятность встретить конфликтных соседей или натолкнуться на проблемы с жилищными коммуникациями и оформлением документов.

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