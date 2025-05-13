Автоюрист пояснил необходимость закона о локализации машин такси с 2026 года

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Законом о локализации такси правительство пытается поддержать отечественный автопром. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Напомним, Госдума рассматривает законопроект, который подразумевает, что с 1 октября 2025-го в такси можно будет использовать машины машины с высокой долей российской сборки.
Так, по его словам, правительство решило обязать транспортные компании, владеющие такси, закупать автомобили, производящиеся в России или же с большой долей локализации.
Воропаев при этом отметил, что в этом случае российский автопром сможет стать более конкурентоспособным.
Тем временем председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что массовая замена парка такси будет происходить за счет пассажира. Кроме того, он добавил, что многие водители с личными автомобилями уйдут в теневой сектор.
Он отметил, что в Москве автомобиль-такси работает всего 3-4 года, а в сельской местности они служат до 15 лет. И все это надо учесть, заключил эксперт.
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«Правительство пытается поддержать отечественный автопром, чтобы автомобили, которые используются массово перевозчиками, в данном случае такси, были российского производства, и правительство ищет различные способы для поддержки именно российского производителя с учётом того, что у нас значительно возросли ставки по кредитам», — пояснил Воропаев в беседе с RT.
Так, по его словам, правительство решило обязать транспортные компании, владеющие такси, закупать автомобили, производящиеся в России или же с большой долей локализации.
Воропаев при этом отметил, что в этом случае российский автопром сможет стать более конкурентоспособным.
Тем временем председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что массовая замена парка такси будет происходить за счет пассажира. Кроме того, он добавил, что многие водители с личными автомобилями уйдут в теневой сектор.
«Проблема в том, что введение в силу такого закона должно быть синхронизировано с тем, что российские заводы станут выпускать соответствующее количество автомобилей соответствующего качества, во-вторых, это должно быть синхронизировано с естественной заменой существующего парка такси – это 5-7 лет», — рассказал Янков.
Он отметил, что в Москве автомобиль-такси работает всего 3-4 года, а в сельской местности они служат до 15 лет. И все это надо учесть, заключил эксперт.
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Элина Позднякова