Автоэксперт Моржаретто назвал срок службы двигателя машины без капитального ремонта

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Современные двигатели автомобиля могут пройти без капительного ремонта в среднем 200 тыс. км, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Татар-информ».
«Двигатель легкого автомобиля без капремонта сейчас служит 200 тыс. км. Он и дальше будет служить, но выгоднее этот автомобиль продать и купить новую машину, которая будет интереснее с точки зрения технологий, комфорта и безопасности», — приводит агентство слова собеседника.
По словам Моржаретто, двигатели, которые могли пройти 1 млн км, делали раньше. На сегодняшний день мотор с данным ресурсом производить достаточно дорого, пояснил автоэксперт.
Ранее россиянам дали советы по подготовке машины к поездке на дачу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова