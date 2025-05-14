С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,3 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 3,3 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Больше всего машин-нарушителей — 376 — эвакуировали в округе Мытищи. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 307 автомобилей. А замыкает топ-3 Ленинский округ, где на штрафстоянки увезли 306 машин.«Всего на прошедшей неделе эвакуаторы увезли с подмосковных улиц на штрафные стоянки 3 тысячи 322 неправильно припаркованных автомобиля, что на 362 машины меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через приложение «112 МО».
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