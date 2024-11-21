Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям

В России подвели итоги III Национальной премии «Горы России — 2024». В число лучших вошли два подмосковных проекта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт Центрального Федерального округа» стали «Сорочаны» в Дмитровском округе. В номинации «Лучший отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен» из комплекса «Волен-Степаново».