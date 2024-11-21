Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям

Фото: iStock/GermanS62
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выступил за усложнение правил получения медицинской справки для водительских прав, чтобы отсеять нерадивых водителей от управления транспортом.
Однако, отметил он, усложнять такую систему надо аккуратно без вреда для добросовестных автомобилистов.
До этого сообщалось, что в Киселёвске кемеровской области в ДТП попало несколько автомобилей на выезде от заправочной станции. Как передаёт «Сiбдепо», на видео из соцсетей видно, что в аварию попали минимум три машины.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выражал сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
Читайте также:
Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России
Пассажиры Мострансавто в этом году совершили 200 млн поездок по социальным картам
Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
«Вопрос не в какой-то системе, а в том, как она будет реально функционировать. Нет сомнений, что нам надо сделать всё, чтобы и пьяные за рулём по факту, и люди, которые, наверное, наблюдаются у наркологов, не получали водительское удостоверение, или хотя бы не могли его продлить, если они в эту базу попали. Но тут много нюансов, главное, чтобы эта система не оказалась проблемой для обычных водителей», — пояснил в беседе с RT Кадаков.
До этого сообщалось, что в Киселёвске кемеровской области в ДТП попало несколько автомобилей на выезде от заправочной станции. Как передаёт «Сiбдепо», на видео из соцсетей видно, что в аварию попали минимум три машины.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр выражал сомнения в том, что на разработку национальной автомобильной платформы, которая обойдётся в 87,8 млрд рублей, хватит этих денег.
Читайте также:
Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России
Пассажиры Мострансавто в этом году совершили 200 млн поездок по социальным картам
Автоэксперт Хайцеэр усомнился в достатке средств на национальную автоплатформу
Мелисса Тимофеева