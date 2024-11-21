Автоэксперт назвал решение для платных систем парковки в аэропортах России

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Фиксированная почасовая оплата парковки, введенная в петербургском аэропорту «Пулково», несправедлива по отношению к водителям, считает автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, люди заезжают на территорию воздушной гавани, чтобы помочь донести вещи, встретить или проводить близких, и потому не должны платить часовую оплату за пару лишних минут.
Новый принцип парковки в аэропорту «Пулково» подразумевает фиксированную стоимость за первые полчаса или час, а затем одинаковую плату за каждый расчетный период времени.
Проблем у новой системы, по его мнению, целый ряд — задержки в терминалах, проблемы с транзакциями, опоздания самолетов, долгая разгрузка, и во всех этих случаях водитель должен будет платить за минуты как за полный расчетный период.
Сажин считает, что решение этой проблемы — поминутная тарификация или сокращение расчетного периода до 15 минут, как это реализовано на многих городских парковках.
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«Действительно, фиксированная оплата — это проще, но если говорить о справедливости, то поминутная тарификация, как на городских парковках, была бы куда лучше. Минута стоянки не может стоить 350 или 1000 рублей, особенно в краткосрочных зонах», — пояснил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Проблем у новой системы, по его мнению, целый ряд — задержки в терминалах, проблемы с транзакциями, опоздания самолетов, долгая разгрузка, и во всех этих случаях водитель должен будет платить за минуты как за полный расчетный период.
Сажин считает, что решение этой проблемы — поминутная тарификация или сокращение расчетного периода до 15 минут, как это реализовано на многих городских парковках.
«В Москве все более гибко. Многие парковки предоставляют бесплатные первые 15 минут или позволяют платить поминутно. Это гораздо удобнее. А в Пулково получается, что даже минутное опоздание превращается в переплату», — подчеркнул автоэксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев