Пассажиры Мострансавто в этом году совершили 200 млн поездок по социальным картам

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В автобусах Мострансавто с начала года совершили более 202 млн поездок с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича. Это на 11% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«В среднем в ноябре жители и гости региона совершают по социальным картам 614 тыс. поездок. Почти за 11 месяцев самое большое количество льготных операций – около 28 млн – совершили пассажиры Королёв. Далее по объёму пассажиропотока находится Ногинск с 24 млн трансакций. Замыкают тройку лидеров Химки с показателем в 22 млн операций», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что жителям и гостям Подмосковья в автобусах Мострансавто доступны разные способы оплаты проезда банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».
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